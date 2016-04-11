Нужен видеоролик (инфографика)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен презентационный ролик - инфографика на тему CallTracking

Что это такое можно узнать тут (наши конкуренты):

https://www.youtube.com/watch?v=IMSc6aCXR04 (ringostat.com)

https://www.youtube.com/watch?v=64aLMZoLE94 (istat24.com.ua)

Мы имеем ряд преимуществ и отличий и хотели бы это все показать в видео.

У нас нет опыта делать раскадровки или сценарии для ролика, но есть текст для закадрового озвучивания (но его тоже нужно скорректировать)

Четких указаний к сожалению дать не можем, потому нужен исполнитель инициативный со своим видением и креативом.

Можно использовать готовые клипарты (не обязательно рисовать с ноля) но что бы они были в едином стиле.

Выбор исполнителя по приоритетам портфолио, срок, цена.

Текст закадровый тут (повторю что не окончательная версия будем укорачивать) https://goo.gl/qEOJa0