Нужен видеоролик (инфографика)

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  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок236 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен презентационный ролик - инфографика на тему CallTracking 

Что это такое можно узнать тут (наши конкуренты):

https://www.youtube.com/watch?v=IMSc6aCXR04   (ringostat.com)

https://www.youtube.com/watch?v=64aLMZoLE94   (istat24.com.ua)

Мы имеем ряд преимуществ и отличий и хотели бы это все показать в видео.

У нас нет опыта делать раскадровки или сценарии для ролика, но есть текст для закадрового озвучивания (но его тоже нужно скорректировать)

Четких указаний к сожалению дать не можем, потому нужен исполнитель инициативный со своим видением и креативом.

Можно использовать готовые клипарты (не обязательно рисовать с ноля) но что бы они были в едином стиле.

Выбор исполнителя по приоритетам портфолио, срок, цена. 

Текст закадровый тут (повторю что не окончательная версия будем укорачивать) https://goo.gl/qEOJa0

9 лет назад
Tetracom
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

KIWISTUDIOBY
Виктор 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$220
7 дней
К сожалению не получилось сработаться, скорее всего из-за специфичной сложной тематики (Колтрекинг), а так же моего отсутствия опыта в подобных заказах. Виктор приложил все усилия на то, что бы сдать проект, но увы проект так и не пошел. Такое бывает, это не катастрофа и делать поспешные выводы о квалификации специалиста не стоит. Хочу отметить коммуникацию, ответственный подход и честность Виктора. После того как мы зашли в тупик Виктор вернул деньги в полном объеме. Спасибо за проявленный профессионализм, удачи в следующих проектах!
Все хорошо, хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

KIWISTUDIOBY
Виктор 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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