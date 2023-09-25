Презентационный ролик

$20
ВидеомонтажЗавершен1 заявка1 просмотр
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Необходимо создать 30 сек (приблизительно ) видео ролик для предпродажной презентации щенков. Так же не обходимо добавить некоторый текст. Все видео и фото материалы будут предоставлены.

4 месяца назад
nargillah
Фарадж 
38 летКолумбия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
slava_99
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$20
3 дня
UAH
Отлично выполненная работа! Вячеслав с первого раза сделал именно то, что я ожидал! Рекомендую!
Заказчик дал подробное ТЗ к видео, написал свои пожелания. Все отлично