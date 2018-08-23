Консультация по вопросам взаимодействия с государственными органами

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки153 просмотра

Необходима консультация в форме семинара по Вопросам материнского капитала и его использования, юридическим вопросам получения субсидий от государства, многодетным семьям и их правам.

7 лет назад
Snowolga123456
Ольга 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров