Консультация в форме семинара по взаимодействию с госорганами

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Закрыт6 заявок166 просмотров

Необходима консультация в форме семинара для трёх человек по взаимодействию с государственными органами в детском учреждении (правила, нормы, права, обязанности, стандарты)

7 лет назад
Snowolga123456
Ольга 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров