Создается аутстафф компания. (Имеем специалистов, которых можем предоставить на проект в другую компанию) Необходимо написать два договора, один ИП (мы - аутстафф компания) <=> Специалист И ИП (мы - аутстафф) <=> ...
Написать письма потенциальным клиентам (с продолжением общения до закл
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Центр банкротств Дорошины и Партнеры открывает набор 4-х юристов, способных грамотно проконсультировать руководителей и представителей компаний - клиентов на банкротство юридических лиц.
На первом этапе юрист производит адресно рассылку рамочных сообщений на электронные почты компаний (у которых начаты судебные дела) с предложением услуг.
Производим обучение как найти контакты таких компаний.
На втором этапе, после получения обратного письма от потенциального клиента, юрист анализирует дело клиента вместе с арбитражным управляющим Центра банкротств и направляет потенциальному клиенту предложение заключить договор.
После заключения договора и получение первой оплаты от клиента юрист получает свое вознаграждение: 20% х 100 000 руб. = 20 000 руб. за каждого приведенного клиента, стоимость услуг по которому до 300 000 руб.
При сумме договора выше 300 000 руб.: 15% х 300 000 руб. = 45000 руб.
Промежуточная цель для юриста - заключение от 3-х договоров в месяц. Средняя оплата услуг в месяц в таком случае составляет 85000 руб.
Помимо указанного вознаграждения юристу выплачивается компенсация затраченного времени на рассылку электронных писем - 10 руб. за каждую отправку. В день юрист направляет 40 электронных писем.
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