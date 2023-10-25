Написать письма потенциальным клиентам (с продолжением общения до закл

На первом этапе юрист производит адресно рассылку рамочных сообщений на электронные почты компаний (у которых начаты судебные дела) с предложением услуг.

Производим обучение как найти контакты таких компаний.

На втором этапе, после получения обратного письма от потенциального клиента, юрист анализирует дело клиента вместе с арбитражным управляющим Центра банкротств и направляет потенциальному клиенту предложение заключить договор.

После заключения договора и получение первой оплаты от клиента юрист получает свое вознаграждение: 20% х 100 000 руб. = 20 000 руб. за каждого приведенного клиента, стоимость услуг по которому до 300 000 руб.

При сумме договора выше 300 000 руб.: 15% х 300 000 руб. = 45000 руб.

Промежуточная цель для юриста - заключение от 3-х договоров в месяц. Средняя оплата услуг в месяц в таком случае составляет 85000 руб.

Помимо указанного вознаграждения юристу выплачивается компенсация затраченного времени на рассылку электронных писем - 10 руб. за каждую отправку. В день юрист направляет 40 электронных писем.