GameFi на Ethereum

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Задача
Всё началось с идеи, которую мы совместно начали обсуждать в 2022 прямо накануне нового года. Всех заинтересовала идея метавселенной, характеризующаяся цифровой экономикой и новыми рынками для цифровых продуктов. Так мы и решили разработать блокчейн-игру со своей внутренней экономикой и игровыми юнитами, подкрепленными активами NFT, в которой игроки могут насладиться интересным игровым процессом, а также зарабатывать реальные деньги.
Решение
Для реализации такого масштабного проекта, нам было необходимо определится с общей стилистикой, разработать документ с игровым дизайном и написать техническое задание для команды, в соответствие с которым разрабатывались отдельные модули проекта.
В общем, от нас нужно было создать качественный сайт, написать смарт контракты для внутриигровых операций, ну и конечно же создать саму игру со встроенными NFT.
1)Дизайн сайта
Так как наша игра про космос, соответственно дизайн должен был быть выполнен в современном и технологичном стиле.
Дизайн сайта был разработан в виде макета в figma.
2)Сайт проекта
Подготовили простой и интуитивно понятный web3 сайт для проекта в соответствии с макетом с применением следующих технологий:
JavaScript
Typescript
Next.js
React
3)Концепт-арты
Для выразительной визуализации проекта потребовалась отрисовка большого количества графического контента: NFT, графика для трейлера и внутриигровая графика.
4)Озвучка
Для игры были разработаны уникальные музыкальные композиции отлично передающие настроение игры и общий перфоманс.
Результат
Игра
Игра выполнена в жанре tycoon/rpg - браузерная версия разработана на TypeScript и игровом движке Phaser. Вы перенесетесь в неизведанный и опасный мир Богом забытой планеты, на которой терпите кораблекрушение после столкновения с обломками кометы.
Далее, вам предстоит научиться выживать в новых условиях, добывать жизненно важные ресурсы, выполнять интересные квесты, а также взаимодействовать с другими игроками.
Если Вас заинтересовал проект, то ознакомиться с ним, а также с отзывом заказчика можно здесь: GameFi на Ethereum – кейс (workspace.ru)