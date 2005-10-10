GameFi на Ethereum

Задача

Всё началось с идеи, которую мы совместно начали обсуждать в 2022 прямо накануне нового года. Всех заинтересовала идея метавселенной, характеризующаяся цифровой экономикой и новыми рынками для цифровых продуктов. Так мы и решили разработать блокчейн-игру со своей внутренней экономикой и игровыми юнитами, подкрепленными активами NFT, в которой игроки могут насладиться интересным игровым процессом, а также зарабатывать реальные деньги.





Решение

Для реализации такого масштабного проекта, нам было необходимо определится с общей стилистикой, разработать документ с игровым дизайном и написать техническое задание для команды, в соответствие с которым разрабатывались отдельные модули проекта.



В общем, от нас нужно было создать качественный сайт, написать смарт контракты для внутриигровых операций, ну и конечно же создать саму игру со встроенными NFT.





1)Дизайн сайта

Так как наша игра про космос, соответственно дизайн должен был быть выполнен в современном и технологичном стиле.



Дизайн сайта был разработан в виде макета в figma.





2)Сайт проекта

Подготовили простой и интуитивно понятный web3 сайт для проекта в соответствии с макетом с применением следующих технологий:



JavaScript



Typescript



Next.js



React





3)Концепт-арты

Для выразительной визуализации проекта потребовалась отрисовка большого количества графического контента: NFT, графика для трейлера и внутриигровая графика.





4)Озвучка

Для игры были разработаны уникальные музыкальные композиции отлично передающие настроение игры и общий перфоманс.





Результат

Игра



Игра выполнена в жанре tycoon/rpg - браузерная версия разработана на TypeScript и игровом движке Phaser. Вы перенесетесь в неизведанный и опасный мир Богом забытой планеты, на которой терпите кораблекрушение после столкновения с обломками кометы.



Далее, вам предстоит научиться выживать в новых условиях, добывать жизненно важные ресурсы, выполнять интересные квесты, а также взаимодействовать с другими игроками.



Если Вас заинтересовал проект, то ознакомиться с ним, а также с отзывом заказчика можно здесь: GameFi на Ethereum – кейс (workspace.ru)