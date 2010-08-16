Следующее приложение для iphone/ipad необходимо портировать на андроид устройства: https://itunes.apple.com/de/app/reisedeals-first-class-more/id600530763?l=en&mt=8&ign-mpt=uo%3D2 дизайн секций приложения в аттаче. Краткая суть: юзер логиниться в приложение и может просматривать различные предложения, поступаемые с сайта first-class-and-more.de Предложения разбиты по рубрикам. Весь ...
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Грубое описание: необходимо реализовать Facebook App для проведения фотографических розыгрышей. Работать должно таким образом: Fans должны уметь загружать свои картинки, указывать свои персональные данные (email + фио). Далее должна быть возможность оценивать/голосовать загруженные картинки и, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Кнопка для ФФ и Хрома. Для подпроекта сагги Simpager необходимо сделать следующее: 1. Отдельный аддон/кнопка 1.1. Firefox Необходимо сделать отдельное xpi расширение, совместмое с ФФ 3+. Порядок установки стандартный: тыкаем на ссылку и ставим расширение, перегружаем броузер. После ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Расширения функционала, рефакторинг тулбаров для проекта SuggyПрикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для реализации крупного корпоративного веб-сайта ищем специалистов с большим опытом разработок веб-сайтов на базе CMS Typo3. Все детали сообщим после отбора кандидатов. В случае заинтересованности плс предоставьте портфолио проектов, реализованных Вами именно на базе TYPO3 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
В рамках крупного текущего проекта нашей компании нам требуется специалист по разработке тулбара/плагина для следующих броузеров (в актуальной версии): - Firefox (тулбар уже сделан, необходима поддержка) - Internet Explorer - Chrome - Opera - Safari Не обязательно уметь делать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищем веб-дизайнера для создания дизайна сайта. Речь идет о: - общий дизайн-стиль, креатив в оформлении - макет стартовой страницы - макет внутренней страницы - выработка стилей для контент-элементов (таблицы, картинки, даунлоады и пр.) Конечный результат должен быть предоставлен в ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт13 лет назад
Некоторое время назад мы размещали здесь задачу по реализации флэш-игры. Первоначальная грубая формулировка задания приведена ниже. Сейчас у нас появились детальные спецификации по данному проекту - прикреплены в аттаче. Я прошу вас в случае заинтересованности ...Разработка игр1 исполнительЗакрыт13 лет назад
В рамках другого нашего проекта (см. http://www.weblancer.net/projects/211029.html) мы хотели бы перед началом разработки игры протестировать один из подходов к защите кода флэш-игры от взлома. Речь идет о взломе до степени раскрытия логики игры и манипулирования ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем 3Д специалиста, который мог бы реализовать 3Д анимацию (схематическую, пример смотри в аттаче) с объяснением функционирования одного из продуктов заказчика. ПРОДУКТ: кондиционеры для автомобилей типа Caravans, которые встраиваются в окно в крыше жилого отсека. ...3D-графика6 заявокЗакрыт13 лет назад