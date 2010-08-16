3dkreado

Макс 3dkreado

 
54 годаГермания/Магдебург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Портирование iphone app на андроид

    Следующее приложение для iphone/ipad необходимо портировать на андроид устройства: https://itunes.apple.com/de/app/reisedeals-first-class-more/id600530763?l=en&amp;mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D2 дизайн секций приложения в аттаче. Краткая суть: юзер логиниться в приложение и может просматривать различные предложения, поступаемые с сайта first-class-and-more.de Предложения разбиты по рубрикам. Весь ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание Facebook App

    Грубое описание: необходимо реализовать Facebook App для проведения фотографических розыгрышей. Работать должно таким образом: Fans должны уметь загружать свои картинки, указывать свои персональные данные (email + фио). Далее должна быть возможность оценивать/голосовать загруженные картинки и, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватно для 4VIY №2

    Кнопка для ФФ и Хрома. Для подпроекта сагги Simpager необходимо сделать следующее: 1. Отдельный аддон/кнопка 1.1. Firefox Необходимо сделать отдельное xpi расширение, совместмое с ФФ 3+. Порядок установки стандартный: тыкаем на ссылку и ставим расширение, перегружаем броузер. После ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реализация крупного сайта на базе TYPO3

    Для реализации крупного корпоративного веб-сайта ищем специалистов с большим опытом разработок веб-сайтов на базе CMS Typo3. Все детали сообщим после отбора кандидатов. В случае заинтересованности плс предоставьте портфолио проектов, реализованных Вами именно на базе TYPO3 ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка browser toolbar

    В рамках крупного текущего проекта нашей компании нам требуется специалист по разработке тулбара/плагина для следующих броузеров (в актуальной версии): - Firefox (тулбар уже сделан, необходима поддержка) - Internet Explorer - Chrome - Opera - Safari Не обязательно уметь делать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать дизайн сайта

    Ищем веб-дизайнера для создания дизайна сайта. Речь идет о: - общий дизайн-стиль, креатив в оформлении - макет стартовой страницы - макет внутренней страницы - выработка стилей для контент-элементов (таблицы, картинки, даунлоады и пр.) Конечный результат должен быть предоставлен в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Детал. спецификация по "Реализовать флeш-игру"

    Некоторое время назад мы размещали здесь задачу по реализации флэш-игры. Первоначальная грубая формулировка задания приведена ниже. Сейчас у нас появились детальные спецификации по данному проекту - прикреплены в аттаче. Я прошу вас в случае заинтересованности ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Взломать флеш-игру в тестовых целях

    В рамках другого нашего проекта (см. http://www.weblancer.net/projects/211029.html) мы хотели бы перед началом разработки игры протестировать один из подходов к защите кода флэш-игры от взлома. Речь идет о взломе до степени раскрытия логики игры и манипулирования ...

    HTML
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 3Д клипа (объясняющее видео)

    Ищем 3Д специалиста, который мог бы реализовать 3Д анимацию (схематическую, пример смотри в аттаче) с объяснением функционирования одного из продуктов заказчика. ПРОДУКТ: кондиционеры для автомобилей типа Caravans, которые встраиваются в окно в крыше жилого отсека. ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1060
10 баллов
10 лет назад
Разработка browser toolbar
Максим - хороший технически-грамотный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, предоплата, всегда на связи, адекватный диалог по решению любых проблем возникших в ходе реализации проекта. В целом любой проект Максима всегда проходит на отлично. В очередной раз рекомендую.
Замечательный разработчик и замечательный человек: - сделал все в сроки и на высшем уровне - минимум затрат с нашей стороны на баг трекинг - инициативно подходил к делу, советовал, консультировал - максимум ответственности - ну и.. просто очень приятен в общении :) РЕКОММЕНДУЮ ВСЕМ!
Ответный отзыв
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$560
10 баллов
10 лет назад
Приватно для 4VIY
По прежнему все прошло на отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Как всегда сделано все супер: в сроки, добросовестно и качественно. Самая главная ценность Ярослава как специалиста (помимо профессионализма и навыка) - это отвественность за качество. Что помогает нам радикально сократить расходы на тестинг и баг-репортинг/фиксинг. Советую всем! Максим
Ответный отзыв
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$210
10 баллов
10 лет назад
Приватно для 4VIY №2
Сотрудничество прошло хорошо. Спасибо за проект и рекомендую к сотрудничеству.
Kak vsegda zamechatelno spravilsia s zadachei! Spasibo!
Ответный отзыв