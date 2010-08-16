Замечательный разработчик и замечательный человек: - сделал все в сроки и на высшем уровне - минимум затрат с нашей стороны на баг трекинг - инициативно подходил к делу, советовал, консультировал - максимум ответственности - ну и.. просто очень приятен в общении :) РЕКОММЕНДУЮ ВСЕМ!