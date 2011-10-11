Приватно для 4VIY №2

Кнопка для ФФ и Хрома.

Для подпроекта сагги Simpager необходимо сделать следующее:

1. Отдельный аддон/кнопка

1.1. Firefox

Необходимо сделать отдельное xpi расширение, совместмое с ФФ 3+.

Порядок установки стандартный: тыкаем на ссылку и ставим расширение, перегружаем броузер. После этого на панеле инструментов броузера, справа от адресной строки появляется кнопка Simpager (см. по аналогии с аттачем, кнопка RKS). Эскизы кнооки мы предоставим.

Функционал прост: по клику на кнопку необходимо открыть новый таб в броузере, который загрузит следующую страницу:

http://www.suggy.com/simpager/pages/?search_url=www.УРЛ.tlg

где www.УРЛ.tlg есть урл веб-страницы на которой находится юзер во время нажатия на кнопку.

т.е. по сути весь тулбар это всего лишь одна кнопка небольшая. жмем - открываем урл определенный

в котором фигурирует урл текущей странице, на которой нажали.

Расширение нужно сделать так, чтобы оно прошло валидацию на сайте firefox addons.

1.2 Chrome

Необходимо сделать отдельное crx расширение, совместмое с Chrome 6+.

Оформление и функционал все также, как в фоксе.

2. Дополнительная кнопка для текущих сагги тулбаров

ИЕ, Хром, Фокс: в текущих версиях тулбаров необхоидмо добавить кнопку Simpager, которая будет работать таким же образом, как в мини-тулбаре, описанном выше.

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