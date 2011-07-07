Разработка приложения для создания фотоальбомов

Нужно написать музыкальный плеер на С++ 1)подержка плей листов 2)если комп ребутнули воспроизведение продолжалось с того момента где остановилась 3)запуск как служба 4)серверная часть тоесть что об у даленно отображалась информация а)включен ли плееер б)что проигрывается (не обязательно) ---------------------------------------------------------------------- подробности по емейлу ...
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Необходимо создать систему (веб и десктоп приложение) загрузки, обработки, компоновки, выгрузки изображений, обеспечивающую решение следующих задач:
- Создание Проектов постобработки изображений.
- Выбор и загрузка изображений из компьютера (локальный диск, сменные носители) в систему. Выбор и загрузка изображений из собственной базы системы.
- Размещение изображений на листах в соответствии с шаблонами.
- Редактирование основных параметров загруженных изображений.
- Редактирования отображения изображений на листах
- Сохранение обработанных изображений в пакет в закрытом формате.
- Выгрузка пакетов на сменный носитель или сайт.
- Обновление шаблонов, категорий с сайта, обмен с 1С.
Требования к архитектуре системы:
- Система разрабатывается по клиент-серверной технологии для веб-версии приложения и локальной технологии для десктоп-версии приложения.
Обратите внимание, что разработка 1 продукта в 2 платформах – поэтому интересен системный подход, подразумевающий написание основного кода один раз одним кодом, с последующей доработкой.
Инструменты используемые при создании не должны содержать flash, sl.
Работаю только по безопасной сделке. Бюджет может быть изменен при должном обосновании. Срок: обсуждаем.
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