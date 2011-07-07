Разработка приложения для создания фотоальбомов

Необходимо создать систему (веб и десктоп приложение) загрузки, обработки, компоновки, выгрузки изображений, обеспечивающую решение следующих задач:

- Создание Проектов постобработки изображений.

- Выбор и загрузка изображений из компьютера (локальный диск, сменные носители) в систему. Выбор и загрузка изображений из собственной базы системы.

- Размещение изображений на листах в соответствии с шаблонами.

- Редактирование основных параметров загруженных изображений.

- Редактирования отображения изображений на листах

- Сохранение обработанных изображений в пакет в закрытом формате.

- Выгрузка пакетов на сменный носитель или сайт.

- Обновление шаблонов, категорий с сайта, обмен с 1С.

Требования к архитектуре системы:

- Система разрабатывается по клиент-серверной технологии для веб-версии приложения и локальной технологии для десктоп-версии приложения.

Обратите внимание, что разработка 1 продукта в 2 платформах – поэтому интересен системный подход, подразумевающий написание основного кода один раз одним кодом, с последующей доработкой.

Инструменты используемые при создании не должны содержать flash, sl.

Работаю только по безопасной сделке. Бюджет может быть изменен при должном обосновании. Срок: обсуждаем.