Курсовое задание по Cи

Разработать программу на Си, выполняющую 8 заданий и имеющую интерфейс, обеспечивающий:

1) возможность выбора одного из заданий в интерактивном режиме;

2) возможность ввода входных данных из текстового файла;

3) возможность вывода результатов в текстовый файл.

ВАЖНО!

Составить блок-схему программы.

В отчете по практике описать настройки в Си, необходимые для подключения нужных файлов и библиотек.

1. Даны три вектора X, Y, Z, состоящие из n (n меньше или равно 12) компонент. Построить матрицу А, строками которой являются соответственно векторы X, Y, Z, упорядоченные в порядке возрастания элементов векторов.

Построить диаграмму средних значений элементов столбцов полученной матрицы

2. Дана матрица А размером m на n (m не равно n, m меньше или равно 5, n меньше или равно 10). Транспонировать данную матрицу. Для полученной матрицы построить диаграмму максимальных элементов столбцов.

3. Разработать программу, которая разбивает заданный текст на две колонки и форматирует их по правому краю (без переноса). Ширина колонки задается произвольно.

4. Разработать программу, подсчитывающую частоту повторения в тексте слов и печатающую слова в порядке уменьшения их частоты. Распечатать статистику по словам с частотой не менее 2. Построить диаграмму.

5. Составить базу данных о расселении студентов в общежитии, имеющем 12 комнат (от 2-х до 4-х-местных). Для каждой комнаты указывается ФИО студентов, пол, курс, группа, город постоянного жительства, отметка о факте оплаты ( "да" или "нет").

Выводить справку о студентах, не оплативших проживание, или о наличии свободных мест в комнатах.

6. Составить таблицу оплаты проезда в пригородной электричке в зависимости от зоны. Причем, проезд внутри зоны - 10 руб, проезд каждой зоны - увеличивает стоимость на 5 руб, длина зоны - 30 км, станции именуются номерами от 0 - Москва до 20. Расстояние между станциями формируется датчиком случайных чисел (не менее 4 км, не более 12 км). Программа должна выдавать ответ на запрос об оплате проезда между любыми двумя станциями.

7. Парными простыми числами называются два простых числа, разность которых расна 2. Например, 3 и 5. Написать программу поиска 10 парных простых чисел из натурального ряда. Изобразить графически эти числа.

8. Построить диаграмму длины слов, входящих в текст, содержащий от 5 до 10 слов.