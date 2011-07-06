Копирование сайта в статичный html

Написать приложение или скрипт по копированию динамически генерируемого сайта в статичный, с сохранением исходящих ссылок и структуры, без привязки к домену. аналогично httrack только выше скорость раз в 100

Вытаскивать только через http

оплачу консультации по использованию других программ. размещение локально (windows, denver) или на сервере.