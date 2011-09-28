Музыкальный плеер с серверной частью

Необходимо разработать плагин (дополнения) для основных браузеров (Firefox, IE, Opera) Основным функционалом плагина будет сбор пользовательской статистики, о посещаемых сайтах (более подробно при общении). Задача интересная, поэтому ищем опытного и амбициозного разработчика! Требования к исполнителю: - Обязательный опыт ...
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Нужно написать музыкальный плеер на С++
1)подержка плей листов
2)если комп ребутнули воспроизведение продолжалось с того момента где остановилась
3)запуск как служба
4)серверная часть
тоесть что об у даленно отображалась информация
а)включен ли плееер
б)что проигрывается (не обязательно)
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подробности по емейлу или icq 278296892!
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