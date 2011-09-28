Музыкальный плеер с серверной частью

$1000
Прикладное ПОЗавершен6 заявок302 просмотра
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Нужно написать музыкальный плеер на С++

1)подержка плей листов

2)если комп ребутнули воспроизведение продолжалось с того момента где остановилась

3)запуск как служба

4)серверная часть

тоесть что об у даленно отображалась информация

а)включен ли плееер

б)что проигрывается (не обязательно)

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подробности по емейлу или icq 278296892!

12 лет назад
Tcshell
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$500
14 дней
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