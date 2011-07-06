Программа, блокирующая порно сайты в браузере

Нужна программа для защиты детей от порно сайтов.

Программа должна контролировать каждый запрос интернет страницы и сравнивать его со своей базой и в случае совпадения выдавала перенаправляла на специальную страницу. И также должна ходить на сервер за обновлениями. Главное что бы она была незаметна и не блокировалась антивирусами. И для удаления просила пароль, который указывался при установке. Желательно что бы можно было её поставить на все распространение OC.