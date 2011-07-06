Сделать ограничитель закачки

Необходимо разработать плагин (дополнения) для основных браузеров (Firefox, IE, Opera) Основным функционалом плагина будет сбор пользовательской статистики, о посещаемых сайтах (более подробно при общении). Задача интересная, поэтому ищем опытного и амбициозного разработчика! Требования к исполнителю: - Обязательный опыт ...
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Нужно написать прогу, или достать где то :) , которая бы запускалась при старте винды и ограничивала бы весь download до определенной скорости. Т.е чтоб я мог там выставить например 400кб/c , и чтобы я потом на компе не качал, не делал, общая скорость скачивания везде не могла бы привысить этот лимит.
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