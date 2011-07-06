Сделать ограничитель закачки

Нужно написать прогу, или достать где то :) , которая бы запускалась при старте винды и ограничивала бы весь download до определенной скорости. Т.е чтоб я мог там выставить например 400кб/c , и чтобы я потом на компе не качал, не делал, общая скорость скачивания везде не могла бы привысить этот лимит.