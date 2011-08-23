Работа для университета - XML, XSLT, тех. описание

Курсовая по компьютерным наукам - использование XML, семантический интернет.

Есть описанное тестовое задание (на английском языке).

Речь о пациентах клиники, по каждому из которых мы храним ряд параметров (имя, рост, вес, как хорошо спит, нормальное кровяное давление, и т.п.)

Из него следует, что

1) нужно определить XML структуру

2) определить Schema по созданной структуре, и показать, как она работает на нескольких некорректно введенных наборах данных (например, если в XML структуре есть понятие РОСТ ЧЕЛОВЕКА, то схема должна пресекать введение данных через XML документ со значением 4 метра - таких людей не бывает)

3) проблема в Schema из (2) в том, что определенные там ограничения будут очень общими. Третья задача состоит в том, чтобы создать еще один XML документ, который и определяет простейшие ограничения (constraints) и взаимоотношения (relationships) по заданной в (1) структуре

Нужно по (3) будет привести ряд примеров.

4) нужно написать Stylesheet, который приобразует (3) документ в фильрующий Stylesheet, который будет считывать записи из (1) и проверять, соответствует ли он ограничениям (3). Если да - генерировать сообщение о том, что все в порядке. Если проблемы - генерировать сообщение о том, по какому из ограничений из (3) запись не прошла проверку.

Продемонстрировать решение на примерах из (3) и на нескольких примерах записей из (1)

На этой стадии решается задача interoperability. Хочется иметь возможность объединить записи со всех клиник по всему миру. Т.о. нужно доопределить для всего мира, что означают наши поля в xml структуре

5) создать "словарь" (glossary), позволяющий определять параметры (так же, как определяются типы (types) в языках conventional programming. Определить namespace для словаря, и расширить (1) метаданными с этого namespace

6) написать Schema для этого неймспейса, и показать, как она сработает на расширенном после (5) документе (1)

Показать как успешную, так и неуспешную обработку данных (1)

7) Показать, как может быть использован Stylesheet с этим новым неймспейсом

Есть файл-требования на английском языке.

сроки - до конца понедельника, 11 июля, по киевскому времени.