Desktop-чекалка в трее для социалки

Прикладное ПОЗавершен9 заявок316 просмотров
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Нужно создать программу под Windows, которая будет висеть в трее и проверять новые сообщения, которые приходят в социалке (по простейшему API).

Возможности программы:

- логин/разлогин/закрытие

- переходы на разделы сайта (просто ссылки)

- проверка новых сообщений - индикация, если что-то пришло. чтобы прочитать сообщения - переходит на сайт

- настройки (звуковое уведомление включить/выключить, выставить интервал чека 15минут/30минут/1 час)

- супер-простая установка (в 1 или несколько кликов)

- автозагрузка в трее при запуске виндовз

Наиболее близкое по функционалу - это программа от badoo.com

12 лет назад
SergeyKorkin
Владимир 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$60
2 дня
Все сделал быстро и на хорошем уровне.
Сотрудничеством доволен, рекомендую
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