Desktop-чекалка в трее для социалки

Нужно создать программу под Windows, которая будет висеть в трее и проверять новые сообщения, которые приходят в социалке (по простейшему API).

Возможности программы:

- логин/разлогин/закрытие

- переходы на разделы сайта (просто ссылки)

- проверка новых сообщений - индикация, если что-то пришло. чтобы прочитать сообщения - переходит на сайт

- настройки (звуковое уведомление включить/выключить, выставить интервал чека 15минут/30минут/1 час)

- супер-простая установка (в 1 или несколько кликов)

- автозагрузка в трее при запуске виндовз

Наиболее близкое по функционалу - это программа от badoo.com