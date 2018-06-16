Разработка и ремонт сайтов

-Знание языков: PHP, JavaScript, HTML5, CSS3;

-Умение проектировать реляционные базы данных MySQL;

-Опыт работы с ООП в PHP;

-Опыт работы со сторонними API;

-Опыт в работе с AJAX;

-Умение работать с библиотеками jQuery, Semantic-UI, Bootstrap и препроцессорами Less, Sass;

-Стартовый опыт работы в фреймворке Laravel 5+;

-Опыт работы с Git, Composer, NPM, Webpack;

-Опыт работы в CMS: Wordpress, ModX, Joomla, Prestashop, Opencart, Simpla, Okay-cms;

-Знание английского на уровне среднего. Умение читать документацию, пользоваться поиском google, искать информацию на форумах, пользоваться StackOverflow, общаться с разработчиками и прочее на английском языке;

-Опыт работы и управления в команде разработчиков.