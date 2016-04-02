Alexandr_2A

Александр Бабенко Alexandr_2A

 
36 летУкраина/Бердянск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Быстро и качественно наполню сайт или интернет-магазин работающий на Joomla, Wordpress, DLE, OpenCart, Virtuemart, WebAsyst и многих др CMS.

В кратчайшие сроки адаптируюсь к незнакомой CMS.

- Знание компьютера и Windows на уровне опытного пользователя.

- Пакет MS Office

- Графический пакет Adobe (Illustrator‚ Photoshop)

- HTML, CSS на хорошем уровне

- PHP и JavaScript на базовом уровне

- Понимание основных принципов создания сайтов

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaVirtuemartDLEWebasystIllustratorPhotoshop
Наполнение сайтов
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$3/час
от 1 часа
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