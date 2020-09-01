front-end

Сайт-резюме: https://skripka-artem.github.io/resume/

Technical skills

Технологии: Photoshop, HTML, HTML 5, CSS , CSS 3, SACC, SCSS, AJAX , Git, Gulp, Webpack,

MySQL.

Фреймворки и библиотеки: JQuery, React , Redux, bootstrap.

CMS: WordPress, Joomla, Bitrix.

Инструменты разработки: Atom , Web Storm , IDEA, Visual Studio.

Язык программирования: JavaScript, PHP.

Проекты:

https://skripka-artem.github.io/resume/#portfolio

Образование:

2017-2019 магистратура в Национальном университете технологий та дизайна на специальность

«Компьютерные науки».

2015 – 2017 степень бакалавра по специальность «Компьютерные науки» в Национальном

университете пищевых технологий.

2011 – 2015 - неполное среднее специальное в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики

Национального авиационного университета (ККТЕ НАУ).

Специальность – «разработка программного обеспечения».

Дополнительное образование:

GreenForest – курсы английского языка.

GOIT – Front-End разработчик.

Опыт роботы:

Курсы FrontEnd в GOIT – 6 месяцев;

Администратор в GOIT – 4 месяца;

Участие в проекте по разработке приложения в роли Front-End разработчика и Scrum master – 6

месяцев.

Должность контент менеджера/верстальщика – 5 месяцев.

Знание языков:

украинский – родной

русский – свободно

английский – intermediate (сейчас изучаю)

Soft skills

Технологии: Agile, Scrum.

Личные качества:

Ответственность, активность, целеустремленность, способность к обучению, коммуникабельность,

легко обучаемость новым технологиям, настойчивость, без вредных привычек.