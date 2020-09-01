Сайт-резюме: https://skripka-artem.github.io/resume/
Technical skills
Технологии: Photoshop, HTML, HTML 5, CSS , CSS 3, SACC, SCSS, AJAX , Git, Gulp, Webpack,
MySQL.
Фреймворки и библиотеки: JQuery, React , Redux, bootstrap.
CMS: WordPress, Joomla, Bitrix.
Инструменты разработки: Atom , Web Storm , IDEA, Visual Studio.
Язык программирования: JavaScript, PHP.
Проекты:
https://skripka-artem.github.io/resume/#portfolio
Образование:
2017-2019 магистратура в Национальном университете технологий та дизайна на специальность
«Компьютерные науки».
2015 – 2017 степень бакалавра по специальность «Компьютерные науки» в Национальном
университете пищевых технологий.
2011 – 2015 - неполное среднее специальное в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики
Национального авиационного университета (ККТЕ НАУ).
Специальность – «разработка программного обеспечения».
Дополнительное образование:
GreenForest – курсы английского языка.
GOIT – Front-End разработчик.
Опыт роботы:
Курсы FrontEnd в GOIT – 6 месяцев;
Администратор в GOIT – 4 месяца;
Участие в проекте по разработке приложения в роли Front-End разработчика и Scrum master – 6
месяцев.
Должность контент менеджера/верстальщика – 5 месяцев.
Знание языков:
украинский – родной
русский – свободно
английский – intermediate (сейчас изучаю)
Soft skills
Технологии: Agile, Scrum.
Личные качества:
Ответственность, активность, целеустремленность, способность к обучению, коммуникабельность,
легко обучаемость новым технологиям, настойчивость, без вредных привычек.
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