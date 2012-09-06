Прикладное и WEB программирование

Общее:

К программированию пришел через системное администрирование, построение сетей, тех. поддержку и внедрение достаточно сложных аппаратно/программных решений.

Приходилось обучаться совершенно новому - самому и обучать других. (курсы и семинары)

Кроме прикладного программирования под Windows интересуюсь WEB-разработкой и разработкой под Linux.

Разрабатывал индустриальные приложения (эргономика, простота, а главное - надежность).

Имею опыт в построении ТЗ (технического задания), несколько раз выступал менеджером проекта, практикую применение методов тестирования ПО.

Знаком с правилами оформления тех. документации.

Опыт и знания:

VBA - разработка сценариев с GUI под Exel

C++ - разработка графических и не графических компонентов и простых приложений. (COM)

C# - разработка многопоточных клиент-серверных приложений. (ADO.NET)

СУБД: InterBase, Oracle, MySQL, MS SQL.

Есть знания: HTML, CSS, PHP, JavaScript (правка WEB-страниц).

Знаком с технологиями: DOM, jQuery, XML.

Практиковался с: Perl, Java, Jscript, PL/SQL и OpenGL

Индустриальный протокол: ModBus для передачи данных по линиям RS-485, RS-422, RS-232

Владение иностранным языком:

Английский: уровень средний (читаю тех. документацию) – изучаю на курсах грамматику, аудирование и диалог.

Рацпредложения:

- премия за модернизацию сети подчиненного домена

- премия за улучшение в работе БД, внедряемой автоматизированной системы

Характер и хобби:

Люблю общаться с людьми особенно обсуждать новые технологии, работать предпочитаю при малом количестве человек в комнате.

Увлекаюсь рыбалкой (спиннинг, матч, поплавок), туризм с семьей.