Общее:
К программированию пришел через системное администрирование, построение сетей, тех. поддержку и внедрение достаточно сложных аппаратно/программных решений.
Приходилось обучаться совершенно новому - самому и обучать других. (курсы и семинары)
Кроме прикладного программирования под Windows интересуюсь WEB-разработкой и разработкой под Linux.
Разрабатывал индустриальные приложения (эргономика, простота, а главное - надежность).
Имею опыт в построении ТЗ (технического задания), несколько раз выступал менеджером проекта, практикую применение методов тестирования ПО.
Знаком с правилами оформления тех. документации.
Опыт и знания:
VBA - разработка сценариев с GUI под Exel
C++ - разработка графических и не графических компонентов и простых приложений. (COM)
C# - разработка многопоточных клиент-серверных приложений. (ADO.NET)
СУБД: InterBase, Oracle, MySQL, MS SQL.
Есть знания: HTML, CSS, PHP, JavaScript (правка WEB-страниц).
Знаком с технологиями: DOM, jQuery, XML.
Практиковался с: Perl, Java, Jscript, PL/SQL и OpenGL
Индустриальный протокол: ModBus для передачи данных по линиям RS-485, RS-422, RS-232
Владение иностранным языком:
Английский: уровень средний (читаю тех. документацию) – изучаю на курсах грамматику, аудирование и диалог.
Рацпредложения:
- премия за модернизацию сети подчиненного домена
- премия за улучшение в работе БД, внедряемой автоматизированной системы
Характер и хобби:
Люблю общаться с людьми особенно обсуждать новые технологии, работать предпочитаю при малом количестве человек в комнате.
Увлекаюсь рыбалкой (спиннинг, матч, поплавок), туризм с семьей.