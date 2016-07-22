Disanes

Дмитрий Disanes

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
$150
10 баллов
5 лет назад
Перенос сайта с Bitrix на Wordpress
WordPress
Все отлично. Рекомендую!
Быстро перенес сайт
Ответный отзыв
masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Оформление статей на сайте
WordPress
Спасибо за сотрудничество!
Хорошо оформила
Ответный отзыв