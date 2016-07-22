ТЕМА: ТОП-100 подарков на 23 февраля Ключи: подарок на 23 февраля что подарить на 23 февраля Объем: пишется по раскрытию темы Оплата 30/1000 Требования ...
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ТЕМА: ТОП-100 подарков девушке на 14 февраля Ключи: что подарить девушке на 14 февраля подарок девушке на 14 февраля Объем: пишется по раскрытию темы Оплата 30/1000 ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
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Необходимо перенести сайт c Bitrix на Wordpress Сайт: http://delo360.ru Условия: перенос в течении 7 днейоплата через безопасную сделку - 150$Что нужно: Переносим все как есть по функционалу, дизайну, урл структуры, мета ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $150
Необходимо перенести сайт c Bitrix на Wordpress Сайт: http://delo360.ru Условия: перенос в течении 3 днейобщение по голосом через скайп или вайбероплата через безопасную сделку или по результату работы в 2 этапа. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сео-специалист для продвижения информационных сайтов. Достойная оплата, удаленная работа, обеспечу нужным объемом работы. Пишите опыт работы, скайп. Наличие микрофона - обязательно! Общаюсь только голосом.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется автор для написания статей на бизнес тематику (бизнес идеи) Писать нужно по плану статьи, без ключей Оплата 50/1000 в стомость входит подбор картинок Объем - ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно проверить статьи на орфографические, смысловые, пунктуационные ошибки. Тематика статей – бизнес Объем: 20 статей Требования: -Высшее филологическое образование Условия: - ...Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт7 лет назад
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Необходимо собрать список 2000 бизнес идей с групп вк и сайтов. Идеи не должны повторяться (список из 1000 уже есть, нужно еще 2000). Пишите скайп. Общаться будем по микрофону.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка сервиса ручной разгруппировки ключевых фраз Функционал 1. Регистрация 2. Список проектов 3. Страница проекта 4. Страница разгруппировки фраз 5. Список зарегистрированных пользователей Как ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать 4 страницы (5 страница загрузки) Все страницы резиновые, кроме keypage, 1024-1200. Кeypage, скорее всего 1024-1600 (тут посмотрим по ходу верстки) PSD есть Пишите стоимость работы и скайп, общаюсь ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка сервиса ручной разгруппировки ключевых фраз Функционал 1. Регистрация 2. Список проектов 3. Страница разгруппировки фраз -перетаскивания групп и фраз мышкой (Drag-and-drop) -должно ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу автора на тематику "бизнес идеи" Написание статей по тз Пишите цену 1000 зпб и ссылки на примеры работКопирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу контент-менеджера для оформления статей на косметологическую тематику. CMS сайта – Wordpress. Оплата – 35 руб за статью Необходимо: 1) оформить заголовки, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Рейтинг задается через админку вручную. На главной выводится все верно, а в разделах не работает, остается по умолчанию (по алфавиту). Сайт сделан на фреймворке symfony.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Поправить верстку шаблона и функционал (Wordpress) Вся информация по работе в файле ТЗ.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
CMS - DLE, шаблон адаптирован под 9.5. Нужно: 1. Сделать 3 колонки вместо 2 . 2. Уменьшить размер слайдера 3. Перенести навигацию в левую колонку 4. Изменить поля для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад