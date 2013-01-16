Опыт работы в сфере создания сайтов - 5 лет, из них 4 фриланс.
Навыки:
PHP 5/+ (ООП)
* MySQL
* SQLite
* HTML 4/5
* CSS 2/3
* JavaScript / +jQuery
* AJAX, DHTML
* SEO-оптимизация
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Знаком с Python, Qt, C#. При работе с БД предпочитаю ORM (+есть свой велосипед)
Пользователь ОС Linux (предпочитаю rpm-based), отсюда умение настройки серверов Apache2, MySQL, SVN (арендую VPS)
Опыт работы в команде и с чужим кодом.
Предпочитаю писать обдуманный и оптимизированный код.
Легко изучаю новые фреймворки и языки программирования.
Гридчин Андрей Иванович
Возраст: 23 (12 сентября 1989г)
Проживаю: г.Борисоглебск, Воронежская обл. (возможна удалённая работа или переезд)
Образование: высшее БГПИ, специальность - учитель Физики-Информатики