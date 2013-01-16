Опыт работы в сфере создания сайтов - 5 лет, из них 4 фриланс.

Навыки:

PHP 5/+ (ООП)

* MySQL

* SQLite

* HTML 4/5

* CSS 2/3

* JavaScript / +jQuery

* AJAX, DHTML

* SEO-оптимизация

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Знаком с Python, Qt, C#. При работе с БД предпочитаю ORM (+есть свой велосипед)

Пользователь ОС Linux (предпочитаю rpm-based), отсюда умение настройки серверов Apache2, MySQL, SVN (арендую VPS)

Опыт работы в команде и с чужим кодом.

Предпочитаю писать обдуманный и оптимизированный код.

Легко изучаю новые фреймворки и языки программирования.

Гридчин Андрей Иванович

Возраст: 23 (12 сентября 1989г)

Проживаю: г.Борисоглебск, Воронежская обл. (возможна удалённая работа или переезд)

Образование: высшее БГПИ, специальность - учитель Физики-Информатики