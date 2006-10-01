Разработка, поддержка и рефакторинг сайтов любой сложности

11.2011 - 07.2012 , РДВ-Медиа ( Москва , www.rdw-media.ru )

программист

Поддержка и развитие проекта www.ucheba.ru (onPHP + Postgres)

Командная работа через git и redmine

07.2011 - 11.2011 , ООО "Газеты Провинции" ( province.ru ) — СМИ

Ведущий Web-программист

Поддержка и доработка "Информационного портала 1С Битрикс" -

Сайт находился в финальной стадии разработки. Разработка осуществлялась сторонней

организацией - постановка задач и контроль их исполнения. Участие в разработке и

самостоятельная разработка некоторых модулей.

08.2009 - 06.2011 , ОАО "Известия" ( izvestia.ru ) — СМИ

Ведущий программист

Создание, поддержка и развитие интернет-проектов газеты "Известия".

06.2009 - 08.2009 , BrandFashion — Маркетинг/реклама/PR

web-программист

Разработка гаджета "Поиск вакансий HeadHunter" для страницы iGoogle. Добавить на iGoogle можно

из ссылки http://brandfashion.mhost.ru/gadget.xml (простите, но ссылка "стухла")

1. Реализованы три вкладки:

1.1 Поиск - поиск вакансий на сайте HeadHunter

1.2 Автопоиск - после осуществления поиска у пользователя появляется возможность сохранить

запрос. Сохраненные запросы пользователя отображаются на этой вкладке. При клике по запросу

осуществляется поиск, любой запрос можно удалить.

1.3 Статьи с сайта HeadHunter

2. Реализован "развернутый вид" (canvas view) с расширенным поиском вакансий и полными версиями статей с HeadHunter

Поддержка сайта http://smehzavod.ru

Поддержка сайта http://ftairlines.ru

02.2009 - 02.2009 , Музыкальная компания «Квадро Диск» ( kvadro.ru )

Программист

Разработка системы управления музыкальным каталогом. Система представляет собой архив

файлов в форматах mp3 и wav и базу данных с информацией о композициях в этих файлах, их

исполнителях, авторах музыки и текстов, жанре и дисках на которых эти композиции выпускались.

При разработке каталога музыки применялось ядро системы разработанной для журнала

«Автомобили» (см. ниже): базовый объект - реализующий общие функции вывода и обработки

файлов; объект-шаблонизатор - отвечающий за вывод разметки страниц; объект управления

пользователями и правами - реализующий регистрацию, авторизцию, деавторизацию, модификацию

данных пользователей и контроль их доступа к данным системы.

База данных синхронизируется с базой данных 1С предприятия через CSV-файлы.

Данные системы применяются на сайте

10.2008 - 12.2008 , Web-студия RKI ( rki.ru )

Программист Bitrix

Разработка сайта-визитки http://rkibit.ru, компании «RKI», описывающего возможности разработки

сайтов на системе CMS Bitrix.

Верстка HTML-макетов и их шаблонизация. Сборка и отладка сата. Наполнение.

Сайт разработан на CMS Bitrix.

Насколько мне известно компания отказалась от поддержки Bitrix в пользу собственной CMS - сайт

rkibit более не существует

10.2006 - 09.2008 , Журнал «Автомобили» ( automobili.ru ) — СМИ

Ведущий программист

Разработка замены системы управления контентом сайта http://automobili.ru (CMS) (изначальная

реализация Digillect WebBilder .NET) на php5 и MySQL и существенная доработка функциональности

сайта

В рамках проекта реализованы:

1. Системы авторизации и контроля прав пользователей

2. объект-«шаблонизатор» страниц сайта

3. http://automobili.ru/carsprice/

3.1. Авто-каталог структурированный по маркам, моделям, модификациям, комплектациям.

Содержит подробные технические характеристики автомобилей, каталоги двигателей, кузовов,

классов и опций (дополнительного оборудования) устанавливаемых на автомобили.

3.2. Каталог фирм авто-дилеров с подробной контактной информацией и прайс-листами

управляемыми контент-менеджерами сайта и пользователями-«представителями» фирм. Прайс

лисы фирм содержат автомобили из нашего каталога + цены и комментарии дилеров. При

необходимости «представитель фирмы» может добавить новый автомобиль в наш каталог и свой

прайс-лист. Такой автомобиль будет опубликован в общем доступе после модерации.

4. http://automobili.ru/magazine/ - архив электронной версии публикаций журнала «Автомобили».

Участие в разработке нового дизайна портала http://automobili.ru с точки зрения "юзабилити" -

удобства пользования.

Постановка задач (написание тз) и контроль исполнения для программистов и дизайнеров.

Внедрение написанного ими кода/шаблонов (никаких средств совместной разработки не

использовалось)

03.2005 - 03.2006 , Интернет-магазин «Смесители.ру» ( smesiteli.ru )

Администратор сайта

Управление каталогом товаров - добавление нового товара в каталог, правка и удаление

информации о товарах.

Подготовка (чистка фона, добавление чертежа, подгонка размеров) и публикация изображений

товаров на сайте.

Прием и подтверждение заказов, подготовка документов, передача заказа курьерам.

Он-лайн поддержка пользователей (ICQ, E-mail).

Собственно здесь началась карьера программиста - небольшие доработки системы управления

магазином (php + mySql).

09.2004 - 02.2005 , ПримаФарма — Медицина/фармацевтика

Оператор ПК

Прием и оформление онлайн-заказов, подготовка пакета документов для склада и отправки заказов

клиентам

Родной язык — Русский

Английский, читаю профессиональную литературу

Ключевые навыки

php5, Perl

SQL - сложные запросы по нескольким таблицам, в том числе вложенные. Опыт работы с

MySQL и Postgres

HTML и CSS - кроссбраузерная верстка (блочная, табличная, смешанная) из psd, jpeg или

любой другой небумажной картинки. Шаблонизация (например для Smarty)

JavaScript - редактирование чужого и написание своего кода, в том числе с

использованием фреймворков (например jQuery)