11.2011 - 07.2012 , РДВ-Медиа ( Москва , www.rdw-media.ru )
программист
Поддержка и развитие проекта www.ucheba.ru (onPHP + Postgres)
Командная работа через git и redmine
07.2011 - 11.2011 , ООО "Газеты Провинции" ( province.ru ) — СМИ
Ведущий Web-программист
Поддержка и доработка "Информационного портала 1С Битрикс" -
Сайт находился в финальной стадии разработки. Разработка осуществлялась сторонней
организацией - постановка задач и контроль их исполнения. Участие в разработке и
самостоятельная разработка некоторых модулей.
08.2009 - 06.2011 , ОАО "Известия" ( izvestia.ru ) — СМИ
Ведущий программист
Создание, поддержка и развитие интернет-проектов газеты "Известия".
06.2009 - 08.2009 , BrandFashion — Маркетинг/реклама/PR
web-программист
Разработка гаджета "Поиск вакансий HeadHunter" для страницы iGoogle. Добавить на iGoogle можно
из ссылки http://brandfashion.mhost.ru/gadget.xml (простите, но ссылка "стухла")
1. Реализованы три вкладки:
1.1 Поиск - поиск вакансий на сайте HeadHunter
1.2 Автопоиск - после осуществления поиска у пользователя появляется возможность сохранить
запрос. Сохраненные запросы пользователя отображаются на этой вкладке. При клике по запросу
осуществляется поиск, любой запрос можно удалить.
1.3 Статьи с сайта HeadHunter
2. Реализован "развернутый вид" (canvas view) с расширенным поиском вакансий и полными версиями статей с HeadHunter
Поддержка сайта http://smehzavod.ru
Поддержка сайта http://ftairlines.ru
02.2009 - 02.2009 , Музыкальная компания «Квадро Диск» ( kvadro.ru )
Программист
Разработка системы управления музыкальным каталогом. Система представляет собой архив
файлов в форматах mp3 и wav и базу данных с информацией о композициях в этих файлах, их
исполнителях, авторах музыки и текстов, жанре и дисках на которых эти композиции выпускались.
При разработке каталога музыки применялось ядро системы разработанной для журнала
«Автомобили» (см. ниже): базовый объект - реализующий общие функции вывода и обработки
файлов; объект-шаблонизатор - отвечающий за вывод разметки страниц; объект управления
пользователями и правами - реализующий регистрацию, авторизцию, деавторизацию, модификацию
данных пользователей и контроль их доступа к данным системы.
База данных синхронизируется с базой данных 1С предприятия через CSV-файлы.
Данные системы применяются на сайте
10.2008 - 12.2008 , Web-студия RKI ( rki.ru )
Программист Bitrix
Разработка сайта-визитки http://rkibit.ru, компании «RKI», описывающего возможности разработки
сайтов на системе CMS Bitrix.
Верстка HTML-макетов и их шаблонизация. Сборка и отладка сата. Наполнение.
Сайт разработан на CMS Bitrix.
Насколько мне известно компания отказалась от поддержки Bitrix в пользу собственной CMS - сайт
rkibit более не существует
10.2006 - 09.2008 , Журнал «Автомобили» ( automobili.ru ) — СМИ
Ведущий программист
Разработка замены системы управления контентом сайта http://automobili.ru (CMS) (изначальная
реализация Digillect WebBilder .NET) на php5 и MySQL и существенная доработка функциональности
сайта
В рамках проекта реализованы:
1. Системы авторизации и контроля прав пользователей
2. объект-«шаблонизатор» страниц сайта
3. http://automobili.ru/carsprice/
3.1. Авто-каталог структурированный по маркам, моделям, модификациям, комплектациям.
Содержит подробные технические характеристики автомобилей, каталоги двигателей, кузовов,
классов и опций (дополнительного оборудования) устанавливаемых на автомобили.
3.2. Каталог фирм авто-дилеров с подробной контактной информацией и прайс-листами
управляемыми контент-менеджерами сайта и пользователями-«представителями» фирм. Прайс
лисы фирм содержат автомобили из нашего каталога + цены и комментарии дилеров. При
необходимости «представитель фирмы» может добавить новый автомобиль в наш каталог и свой
прайс-лист. Такой автомобиль будет опубликован в общем доступе после модерации.
4. http://automobili.ru/magazine/ - архив электронной версии публикаций журнала «Автомобили».
Участие в разработке нового дизайна портала http://automobili.ru с точки зрения "юзабилити" -
удобства пользования.
Постановка задач (написание тз) и контроль исполнения для программистов и дизайнеров.
Внедрение написанного ими кода/шаблонов (никаких средств совместной разработки не
использовалось)
03.2005 - 03.2006 , Интернет-магазин «Смесители.ру» ( smesiteli.ru )
Администратор сайта
Управление каталогом товаров - добавление нового товара в каталог, правка и удаление
информации о товарах.
Подготовка (чистка фона, добавление чертежа, подгонка размеров) и публикация изображений
товаров на сайте.
Прием и подтверждение заказов, подготовка документов, передача заказа курьерам.
Он-лайн поддержка пользователей (ICQ, E-mail).
Собственно здесь началась карьера программиста - небольшие доработки системы управления
магазином (php + mySql).
09.2004 - 02.2005 , ПримаФарма — Медицина/фармацевтика
Оператор ПК
Прием и оформление онлайн-заказов, подготовка пакета документов для склада и отправки заказов
клиентам
Родной язык — Русский
Английский, читаю профессиональную литературу
Ключевые навыки
php5, Perl
SQL - сложные запросы по нескольким таблицам, в том числе вложенные. Опыт работы с
MySQL и Postgres
HTML и CSS - кроссбраузерная верстка (блочная, табличная, смешанная) из psd, jpeg или
любой другой небумажной картинки. Шаблонизация (например для Smarty)
JavaScript - редактирование чужого и написание своего кода, в том числе с
использованием фреймворков (например jQuery)