Требуется опытный дизайнер для создания статичных баннеров для сайта интернет-магазина продуктов питания. В проекте более 10 баннеров. Также планируется создание тематического фона на сайт (оформление для различных праздников). Пожалуйста, указывайте цену и сроки реализации. Оплата предпочтительно через ...
- $10Баннеры25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер для написания SEO-статей по психологическим темам (темы задаются). Важен опыт именно SEO, умение грамотно излагать мысли на бумаге. Желательно понимание психологии больше чем на уровне любителя. Все статьи проходят проверку на антиплагиат и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Заполнение каталога товаров сайта интернет-магазина (тематика – продукты питания). Поиск описания товара и нескольких картинок (с разных ракурсов) и размещение их на сайте. Есть образец. Заполняется через CMS 1C Bitrix. Важно: аккуратность, внимательность, быстрое ...Наполнение сайтов68 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать сайт на Wordpress такой же, как этот, только на русском языке http://livedemo00.template-help.com/joomla_33932/. Важно сделать качественно и чтобы мог пользоваться обыватель. В отклике пишите сколько берете за работу и каковы сроки выполнения.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт9 лет назад