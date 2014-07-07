IrinaM16

Ирина Малиборская IrinaM16

 
32 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественное и быстрое наполнение сайтов (карточки товаров, статьи, новости)
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Отзывы фрилансеров
JTT
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написание SEO-статей по психологической тематике
Было приятно поработать с Ириной! Интересные темы, творческий подход, достойная и своевременная оплата. Всем рекомендую сотрудничество с ней!
Хороший исполнитель, быстро выполнила работу по всем требованиям, замечания и конструктивную критику воспринимает адекватно. Рекомендую для сотрудничества!
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