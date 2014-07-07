Нужно сверстать сайт на Wordpress такой же, как этот, только на русском языке http://livedemo00.template-help.com/joomla_33932/. Важно сделать качественно и чтобы мог пользоваться обыватель. В отклике пишите сколько берете за работу и каковы сроки выполнения.