Занимаюсь разработкой сайтов. Специализируюсь на CMS и Интернет-магазинах
Первое знакомство с HTML и VisualBasic было еще в 2001 году. В 2004 сделал первый сайт на заказ. Пока учился в институте работал Actionscript кодером. Благодаря Actionscript 3 ознакомился с ООП. Сразу после окончания института решил строить свою карьеру в сфере разработки сайтов. Дизайн сайтов - как дополнительный род занятий.
Занимаемые должности в различных проектах:
- Верстальщик
- Натяжка шаблонов
- AS3 кодер
- PHP кодер
Имею опыт работы со следующими технологиями: Joomla (virtuemart), Drupal, ECShop, Prestashop , Shop-Script, Wordpress, Smarty, MODx, Kohana, jQuery, Mootools
Небольшой опыт натяжки дизайна на Интранет сайты (SharePoint server)
Не плохо знаю Английский язык (свободное чтение и письмо).
Отзывы заказчиков
$79
10 баллов
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 2 дней
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Веб-программирование
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от $50
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Интернет-магазины
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от $300
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Сайты «под ключ»
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от $300
от 5 дней
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