Занимаюсь разработкой сайтов. Специализируюсь на CMS и Интернет-магазинах

Первое знакомство с HTML и VisualBasic было еще в 2001 году. В 2004 сделал первый сайт на заказ. Пока учился в институте работал Actionscript кодером. Благодаря Actionscript 3 ознакомился с ООП. Сразу после окончания института решил строить свою карьеру в сфере разработки сайтов. Дизайн сайтов - как дополнительный род занятий.

Занимаемые должности в различных проектах:

- Верстальщик

- Натяжка шаблонов

- AS3 кодер

- PHP кодер

Имею опыт работы со следующими технологиями: Joomla (virtuemart), Drupal, ECShop, Prestashop , Shop-Script, Wordpress, Smarty, MODx, Kohana, jQuery, Mootools

Небольшой опыт натяжки дизайна на Интранет сайты (SharePoint server)

Не плохо знаю Английский язык (свободное чтение и письмо).