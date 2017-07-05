Martin44

Тарас Мартынюк Martin44

 
31 годУкраина/Винница
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно создать мобильную версию основного сайта

    Наша компания занимается перевозками автомобилей на автовозах.  Основной сайт: tandemtrack.ru/  находится на хостинге nubes.timeweb.ru и редактируется с помощью bitrix.  Нужно создать мобильную версию этого сайта.  Основные задачи при этом:  1. сайт должен быстро грузиться  2. сделать дизайн мобильного сайта, близким к ...

    Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо добавить новый метод доставки на сайт. CMS: VamShop 1.59

    Доработка сайта. В интернет-магазине необходимо внести изменения в процедуру оформления заказа и добавить новый метод доставки.  Метод доставки: до пунктов выдачи выдачи заказов. При оформлении заказа пользователь выбирает подходящий пункт на карте. Данные (ID, координаты, адрес, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция Мегаплан и интернет магазина на OpenCart

    Необходимо интегрировать Мегаплан с OpenCart по API   Из OpenCart в Мегаплан и наоборот должны выгружаться заказа (сделки) (ФИО, товар, доставка, оплата,статусы)   В комментариях сразу указывайте цену и сроки.   Спасибо

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работы по интернет-магазину, Битрикс

    ТЗ во вложении. Прошу указать сроки и стоимость работ.   Если какие-то пункты являются особо сложными или вообще невыполнимыми – просьба указать их, и сколько будет стоить работа без них

    Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работы по перевёрстке сайта

    на сайте zmkr.ru  1. Разделы уровня  zmkr.ru/produkciya/stenov...   оформить на подобии www.peri.ru/products/form...   - а именно: слайдер с картинками и текстовым блоком внизу возможностью разворота картинки   - вкладаки характеристик/описание цена сдвигаем под слайдер   - навигацию тоже оформить в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка посадочной страницы

    Ищу профессионального дизайнера и верстальщика.  Необходимо сделать дизайн и вёрстку сайта. Все нужно сохранить в формате psd и интегрировать на сайт через вверстку в визуальном редакторе.  Есть текстовый Word файл с текстовым контентом для сайта.  Планируется 9 экранов.  Будет ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Шаблонный сайт на wordpress без наполнения

    Оформление:   Шапка; Фон; Небо с облаками   Футор/подвал; Чернозем(трава)   На шапке; Логотип + снизу прописать   "Полный спектр услуг   и экстренная помощь   в ритуальном салоне ПОКЛОН"   ниже телефон 8‒800‒500‒66‒02 (кликабильный с мобильной версии)   ниже блок:От вас ждем;   1. Стоимость   2. Сроки   с лева на право – ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ(текст ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Комментарии для сайта на WP.

    Необходимо сделать под wordpress сайт такую систему комментирования, как на fb.ru/post/pets/2016/10/3... В процессе возможны незначительные корректировки.  Основные требования:  1) Индексация комментариев в поисковиках;  2) Все комментарии хранятся в БД сайта;  3) Возможность комментирования через основные соц. сети (с возможностью ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать фильтры для сайта. Back-and

    На сайте [url=http://persontm.ru/]persontm.ru/[/url] , который сделан на самописном движке, нужно настроить фильтры для товаров.   • Вывод полей в админ-панели для присвоения товарам свойств, на основе которых будут выводиться товары в фильтрах.    • Настроить вывод товаров по фильтрам ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести изменения в интернет магазин Vamshop

    Добрый день!  Сейчас движок Vamshop 1.67 в этой версии оформление заказа происходит в несколько этапов, что мягко говоря неудобно.  В следующих версиях разработчик движка, по многочисленным просьбам пользователей, сделал оформления заказа на одной странице.  ТРЕБУЕТСЯ: в текущей версии ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать правки на сайте на битриксе

    Вот сайт [url=http://diamond-karat.com/]http://diamond-karat.com[/url] 1. меню перенести под слайдер. 2. упростить покупку  товара, сделать в 1 клик.. - заказал, ввел имя и телефон и все 3. посмотреть что с каталогом, пример - [url=http://diamond-karat.com/catalog/brillianty/]http://diamond-karat.com/catalog/brillianty/[/url] тут почему-то только 2 товара отображается, а на 2-ой ...

    БитриксПравки на сайтСайт на Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поддержка интернет-магазина на Битрикс

    Доработка разного функционала интернет-магазина на битриксе.  Доработка карточки товара, вывод анонса в разных блоках.  Доработка оформления заказа (добавить поля для доставки и передача их в уже настроенный модуль транспортной компании)  Небольшие изменения в ЛК клиента и прочие мелочи.  Подробнее ...

    БитриксКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки на wordpress

    Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OvR7T0E_5l1spkcPAcmUd3nhIO11YUFHO8lJCKGOyU0/edit#gid=0 Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу в результате работ  Сроки: 1-2 дня   Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад