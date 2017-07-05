Наша компания занимается перевозками автомобилей на автовозах. Основной сайт: tandemtrack.ru/ находится на хостинге nubes.timeweb.ru и редактируется с помощью bitrix. Нужно создать мобильную версию этого сайта. Основные задачи при этом: 1. сайт должен быстро грузиться 2. сделать дизайн мобильного сайта, близким к ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доработка сайта. В интернет-магазине необходимо внести изменения в процедуру оформления заказа и добавить новый метод доставки. Метод доставки: до пунктов выдачи выдачи заказов. При оформлении заказа пользователь выбирает подходящий пункт на карте. Данные (ID, координаты, адрес, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо интегрировать Мегаплан с OpenCart по API Из OpenCart в Мегаплан и наоборот должны выгружаться заказа (сделки) (ФИО, товар, доставка, оплата,статусы) В комментариях сразу указывайте цену и сроки. СпасибоЗакрыт6 лет назад
ТЗ во вложении. Прошу указать сроки и стоимость работ. Если какие-то пункты являются особо сложными или вообще невыполнимыми – просьба указать их, и сколько будет стоить работа без нихВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
на сайте zmkr.ru 1. Разделы уровня zmkr.ru/produkciya/stenov... оформить на подобии www.peri.ru/products/form... - а именно: слайдер с картинками и текстовым блоком внизу возможностью разворота картинки - вкладаки характеристик/описание цена сдвигаем под слайдер - навигацию тоже оформить в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищу профессионального дизайнера и верстальщика. Необходимо сделать дизайн и вёрстку сайта. Все нужно сохранить в формате psd и интегрировать на сайт через вверстку в визуальном редакторе. Есть текстовый Word файл с текстовым контентом для сайта. Планируется 9 экранов. Будет ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Оформление: Шапка; Фон; Небо с облаками Футор/подвал; Чернозем(трава) На шапке; Логотип + снизу прописать "Полный спектр услуг и экстренная помощь в ритуальном салоне ПОКЛОН" ниже телефон 8‒800‒500‒66‒02 (кликабильный с мобильной версии) ниже блок:От вас ждем; 1. Стоимость 2. Сроки с лева на право – ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ(текст ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать под wordpress сайт такую систему комментирования, как на fb.ru/post/pets/2016/10/3... В процессе возможны незначительные корректировки. Основные требования: 1) Индексация комментариев в поисковиках; 2) Все комментарии хранятся в БД сайта; 3) Возможность комментирования через основные соц. сети (с возможностью ...Закрыт6 лет назад
На сайте [url=http://persontm.ru/]persontm.ru/[/url] , который сделан на самописном движке, нужно настроить фильтры для товаров. • Вывод полей в админ-панели для присвоения товарам свойств, на основе которых будут выводиться товары в фильтрах. • Настроить вывод товаров по фильтрам ...Закрыт6 лет назад
Добрый день! Сейчас движок Vamshop 1.67 в этой версии оформление заказа происходит в несколько этапов, что мягко говоря неудобно. В следующих версиях разработчик движка, по многочисленным просьбам пользователей, сделал оформления заказа на одной странице. ТРЕБУЕТСЯ: в текущей версии ...Закрыт6 лет назад
Вот сайт [url=http://diamond-karat.com/]http://diamond-karat.com[/url] 1. меню перенести под слайдер. 2. упростить покупку товара, сделать в 1 клик.. - заказал, ввел имя и телефон и все 3. посмотреть что с каталогом, пример - [url=http://diamond-karat.com/catalog/brillianty/]http://diamond-karat.com/catalog/brillianty/[/url] тут почему-то только 2 товара отображается, а на 2-ой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Настроить систему импорта из csv (из 1С) 2. Доработка карточек товара и категорий каталога 3. Система рассылки Подробности в личном сообщенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доработка разного функционала интернет-магазина на битриксе. Доработка карточки товара, вывод анонса в разных блоках. Доработка оформления заказа (добавить поля для доставки и передача их в уже настроенный модуль транспортной компании) Небольшие изменения в ЛК клиента и прочие мелочи. Подробнее ...Закрыт6 лет назад
Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OvR7T0E_5l1spkcPAcmUd3nhIO11YUFHO8lJCKGOyU0/edit#gid=0 Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу в результате работ Сроки: 1-2 дня Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, ...Закрыт7 лет назад