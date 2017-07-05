Ищу профессионального дизайнера и верстальщика. Необходимо сделать дизайн и вёрстку сайта. Все нужно сохранить в формате psd и интегрировать на сайт через вверстку в визуальном редакторе. Есть текстовый Word файл с текстовым контентом для сайта. Планируется 9 экранов. Будет ...