Контент-менеджер, QA engineer

Как контент-менеджер:

Опыт работы более 5 лет.

• Тестирование cms систем

• Возглавление отдела

• Набор персонала

• Обучение персонала

• Создание тз

• Написание отчетов

• Поддержка 5ти проектов

• Улучшение рабочего процесса

• Решение организационных вопросов

• Работа с большими массивами данных csv

• Контроль акций

• Обработка фото и видео

Возглавлял отдел, занимался набором персонала,

Инструменты:

Microsoft Office;

Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator;

Adobe studio;

Pro100;

CMS Simpla;

CMS Bitrix;

CMS WordPress;

CMS OpenCart.

CMS Prom;

CRM.

Как QA - закончил курсы Sotware testing «SkillUP»

Есть опыт тестирование cms и crm систем, так же интернет-магазинов.

Есть понимание тестирования и проццесса

Умение вести тестовую документацию.

Владею инструментами:

HTML/HTML5;

CSS/CSS3;;

SQL (DDL, DML запросы);

jMeter;

Load Impact;

Postmen;

Selenium;

JSON;

Fiddler;

Jira.

Провожу такие виды тестирования: