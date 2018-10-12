Контент-менеджер, QA engineer
Как контент-менеджер:
Опыт работы более 5 лет.
• Тестирование cms систем
• Возглавление отдела
• Набор персонала
• Обучение персонала
• Создание тз
• Написание отчетов
• Поддержка 5ти проектов
• Улучшение рабочего процесса
• Решение организационных вопросов
• Работа с большими массивами данных csv
• Контроль акций
• Обработка фото и видео
Возглавлял отдел, занимался набором персонала,
Инструменты:
- Microsoft Office;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Adobe studio;
- Pro100;
- CMS Simpla;
- CMS Bitrix;
- CMS WordPress;
- CMS OpenCart.
- CMS Prom;
- CRM.
Есть опыт тестирование cms и crm систем, так же интернет-магазинов.
Есть понимание тестирования и проццесса
Умение вести тестовую документацию.
Владею инструментами:
- HTML/HTML5;
- CSS/CSS3;;
- SQL (DDL, DML запросы);
- jMeter;
- Load Impact;
- Postmen;
- Selenium;
- JSON;
- Fiddler;
- Jira.
- Functional testing;
- Security and Access Control Testing;
- GUI testing;
- Non-functional testing ;
- Stress testing;
- Usability testing;
- Manual testing;
- Тестирование сайта и мобильных приложений (Android & iOS);
- Проверка мультиязычности (наличие переводов);
- Написание и сопровождение тестовой и пользовательской документации ;