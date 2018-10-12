NazarRGB

Назар NazarRGB

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Контент-менеджер, QA engineer

Как контент-менеджер:

Опыт работы более 5 лет.

• Тестирование cms систем

• Возглавление отдела

• Набор персонала

• Обучение персонала

• Создание тз

• Написание отчетов

• Поддержка 5ти проектов

• Улучшение рабочего процесса

• Решение организационных вопросов

• Работа с большими массивами данных csv

• Контроль акций

• Обработка фото и видео

Возглавлял отдел, занимался набором персонала, 

Инструменты:

  • Microsoft Office;
  • Adobe Photoshop;
  • Adobe Illustrator;
  • Adobe studio;
  • Pro100;
  • CMS Simpla;
  • CMS Bitrix;
  • CMS WordPress;
  • CMS OpenCart.
  • CMS Prom;
  • CRM.
Как QA - закончил курсы Sotware testing «SkillUP»

Есть опыт тестирование cms и crm систем, так же интернет-магазинов.

Есть понимание тестирования и проццесса

Умение вести тестовую документацию.

Владею инструментами: 

  • HTML/HTML5;
  • CSS/CSS3;;
  • SQL (DDL, DML запросы);
  • jMeter;
  • Load Impact;
  • Postmen;
  • Selenium;
  • JSON;
  • Fiddler;
  • Jira.
Провожу такие виды тестирования:

  • Functional testing;
  • Security and Access Control Testing;
  • GUI testing;
  • Non-functional testing ;
  • Stress testing;
  • Usability testing;
  • Manual testing;
  • Тестирование сайта и мобильных приложений (Android & iOS);
  • Проверка мультиязычности (наличие переводов);
  • Написание и сопровождение тестовой и пользовательской документации ;