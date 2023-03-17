Nick_Knysh

5 ключевых страниц с продуктами компании нужно продвинуть в поиске наверх. Сайту уже несколько лет, Tn-tours.com некоторые страницы показываются в ТОП поиске Гугл по ключевым запросам. Сайт постоянно рекламируется на Google ...
Владелец нескольких вебсайтов, переодически ищу профессионалов для создания рекламы либо разработки проектов.
- Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрытдень назад
Существует сайт, есть шаблоны для страниц, нужно добавить еще один шаблон к существующим для рекламы. Сайт полностью функционирует, натянут на ворд пресс для администратора. Нужно также чтобы в ворд пресс с кабинета можно ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Здравствуйте, Нужно сверстать сайт и натянуть на ворд пресс/ есть сайт который может быть прототипом для нашего проекта. Натянуть на ворд пресс для дальнейшего редактирования текстов администратором. Сайт как пример ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Создать 40 акаунтов с привязкой к эмейлу. Каждый аккаунт должен опубликовать 5 объявлений 5 комментариев, лайков, сохранений, не подряд. Со стороны должно смотреться естественно. Источник для материалов предоставим.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Есть сайт, в большинстве моментов сайт функционирует так как должен. Но хотелось бы увидеть работу сайта без ошибок и добавить некоторый функционал. нужно исправить баги в нажатии некоторых кнопок, корректно закрыть окна и тд. Сделать возможность добавить ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Короткий видеоролик с оригинальной анимацией с элементами города, по теме: - Ищешь друзей? - Вы только переехали и ищите совет? - Нужна работа? - Хотите продать или купить что-то? Регестрируйся на *****.comАнимация11 заявокЗакрыт9 месяцев назад