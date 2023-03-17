Nick_Knysh

Николай Кныш Nick_Knysh

 
27 летУкраина/Купянск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Всем привет!

Владелец нескольких вебсайтов, переодически ищу профессионалов для создания рекламы либо разработки проектов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$35
10 баллов
5 месяцев назад
На работающем сайте нужно добавить шаблон для страницы рекламы.
Все прошло отлично! Рад знакомству ? Будем на связи!
Отличная работа, четко следовал заданию. Спасибо большое. Будем работать дальше
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