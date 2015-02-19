Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Arteester...
Быстро и качественно решаю поставленную передо мной задачу, будь то разработка логотипа компании, макета дисконтных карт,вывески или именных пакетов какой-либо фирмы, обработка фото, создание шапки сайта, flash- или gif-анимация, шаблоны для CMS Joomla в Arteester, перевод текстов и сайтов с английского языка на русский или наполнение сайта.
Конечно же все зависит от объема работы, поэтому говорить о нечеловеческой скорости не хочется...Но, с 99.9% уверенностью могу сказать, что работа, предоставленная мне, никогда не отправится в долгий ящик, а будет выполнена в максимально короткие сроки.
Нет ограничений по сложности работы, но важно понимать, что очень сложная задача будет решаться дольше, чем относительно легкая.
Мое главное правило: один клиент- одно мнение-один подход-множество решений. То есть с каждым заказчиком я работаю индивидуально, учитывая его желания, мнение и потребности в полной мере, могу что-либо посоветовать или предложить, но никогда не навязываю свое видение и шаблонные решения.
Всегда начинаю с самого начала и довожу проект до логического завершения.
Надеюсь на успешное сотрудничество.
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