_Slimeshot_

Требуется специалист для запуска сборок на сервере, используя админку на React, платформу на Nuxte и бекенд на PHP (Yii2). Необходимы навыки DevOps для успешной интеграции всех компонентов.
Привет, меня зовут Женя, я frontend разработчик с 3 летним коммерческим стажем. В компании являюсь ведущим разработчиком. Часто приходиться работать с подрядчиками (из-за большого кол-ва заказов) и понимаю что большая часть Middle разработчиков являются Junior разрабами и уровень их работы очень низкий, поэтому решил выйти на фриланс чтобы сделать меньше некачественных сайтов или платформ. Мой стек Html, Scss, Vue(Nuxt.js), Node.js
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $400
Требуется сверстать интернет-магазин с учетом валидной и семантической верстки для дальнейшей интеграции на платформу OpenCart. Используйте предоставленный макет для разработки. Исполнители будут отобраны по заказам и рейтингу.Интернет-магазины15 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется сверстать интернет-магазин и натянуть его на движок OpenCart. Необходимо следовать макету из Figma. В заявке укажите цену за верстку и натяжку, а также общую стоимость работы. Выбор исполнителей будет производиться по заказам и рейтингу.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для натяжки верстки интернет-магазина на движок OpenCart. Необходимо наличие опыта и портфолио. Макет будет предоставлен. Обращение к фрилансерам без рейтинга не требуется.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется натянуть 36 страниц на систему управления контентом Prismic с использованием Nuxt.js. Ожидается полное выполнение работы по интеграции и настройке контента.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад