_Slimeshot_

Евгений _Slimeshot_

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend разработчик (vue)

Привет, меня зовут Женя, я frontend разработчик с 3 летним коммерческим стажем. В компании являюсь ведущим разработчиком. Часто приходиться работать с подрядчиками (из-за большого кол-ва заказов) и понимаю что большая часть Middle разработчиков являются Junior разрабами и уровень их работы очень низкий, поэтому решил выйти на фриланс чтобы сделать меньше некачественных сайтов или платформ. Мой стек Html, Scss, Vue(Nuxt.js), Node.js

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