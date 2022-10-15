_Slimeshot_

Frontend разработчик (vue)

Привет, меня зовут Женя, я frontend разработчик с 3 летним коммерческим стажем. В компании являюсь ведущим разработчиком. Часто приходиться работать с подрядчиками (из-за большого кол-ва заказов) и понимаю что большая часть Middle разработчиков являются Junior разрабами и уровень их работы очень низкий, поэтому решил выйти на фриланс чтобы сделать меньше некачественных сайтов или платформ. Мой стек Html, Scss, Vue(Nuxt.js), Node.js