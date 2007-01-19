Есть сайт на Джумле(версия 1.0.11), связь с разработчиком утеряна. тэг не закрыт ни на одной странице. Например как здесь: http://www.polyart.ru/index.php/content/view/42/102/ Есть мнение, что это отрицательно влияет на раскрутку сайта. Посему надо сделать, чтобы тег ...