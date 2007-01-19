1. Сделать вывод предупреждения об использовании кукисов на сайте. 2. Обновить форму для скачивания файла с капчей.
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Вывести в Топ 10 Яндекса по запросам сайт , тематика "продажа металлопроката".Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать небольшой расчетный модуль для заказа определенного количества товара.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на Джумле(версия 1.0.11), связь с разработчиком утеряна. тэг не закрыт ни на одной странице. Например как здесь: http://www.polyart.ru/index.php/content/view/42/102/ Есть мнение, что это отрицательно влияет на раскрутку сайта. Посему надо сделать, чтобы тег ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу специалиста по шоп-скрипту. Надо внести косметические изменения в существующий сайт на shop-script. Кое-где подправить верстку, убрать лишний раздел, усовершенствовать навигацию по каталогу. Работу надо сделать с 17 по 19 октября. По моей оценке ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется перевести содержимое сайта для английской версии inndays.ru Предложения в личку.Переводы16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Нужно сделать web-cайт на cms. Функционал: фотогалерея, поиск, многоязычность. Подробности в личку.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
СИП – это система информации по проектам, электронная рабочая книжка по ведению проектов для сотрудников фирмы. Подробнее в файле. Предпочтение разработчикам, которые доступны для переговоров в Москве. Предпочтение разработчикам с наличием аналогичных своих разработок - ...Управление проектами7 заявокЗакрыт16 лет назад
Вывести сайт в Топ 10 Яндекса по запросам: квартиры на сутки квартиры на сутки в Москве гостиницы гостиницы Москвы гостиницы в Люберцах гостиницы в Обнинске гостиницы в Реутове квартиры на час квартиры на ночь Жду реальных предложений - запрос - цена - срок.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходимо сделать сайт - стат. страницы + каталог продукции(без заполнения), все это на cms(на Ваш выбор). Дизайн ваш. ТЗ есть. Денег 200wmz. Срок - 2 недели после утверждения дизайна. Подробности при личной переписке.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт17 лет назад
Вывести сайт в Топ 10 Яндекса по запросам: Тренинг продаж Тренинг переговоров Обучение топ-менеджеров Тренинг тренеров Тренинг по выставке Семинар по закупкам Семинар по дистрибуции Оценка персонала Тренинговые компании Обучение за рубежом Жду реальных предложений - запрос - цена - срок.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Есть макеты psd, краткое тз. Нужно натянуть дизайн, возможно что-то прикрутить(форум,гостевая) в зависимости от движка(подойдет шоп-скрипт и подобные). Нужна возможность загрузки каталога товаров из базы 1С через эксель в магазин, навроде как в шоп-скрипте премиум. ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $500
Автоматизация системы расчета заказов и ведения клиентов для фирмы по оказанию полиграфических услуг на php+mysql. Система будет работать на сервере локальной сети в офисе и коллектив сотрудников с разным уровнем доступа будет пользоваться системой. Клиенты будут присылать заказы и ...Базы данных1 исполнительЗакрыт17 лет назад
На сайте(HTML-верстка) нужен скрипт, который при клике по уменьшенному изображению выводит в новом окне увеличенное изображение. Цель - получить увеличенное изображение(произвольного размера) в новом окне(размер окна равен размеру ув. изображения так чтобы не было полей ...Завершен17 лет назад
Для HTML-сайта требуется: 1. прикрутить скрипт типа form2mail форму отправки почты с сайта 2. прикрутить скрипт поиска по сайту (скрипт на ваш выбор) вывод результатов подогнать под дизайн-макет(psd)Завершен17 лет назад
Требуется перевести несложный в дизайне HTML-сайт на простенькую CMS. Цель - возможность предоставить работу по обновлению сайта секретарю, соответственно нужна админка с возможностью добавления и изменения новостей и статей, и возможностью прописки метатэгов и ключевых ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Интеграция дизайна интернет-магазина(каталога)(скрипт интернет-магазина или cms по Вашему выбору, желательно бесплатный или недорогой) Требования: - описание проекта в приложенном файле - кроссбраузерность, - обязательно опыт интеграции. Также понадобится установка на хостинг и дальнейшая поддержка. Сроки: чем быстрее, тем лучше. Ссылки, сроки ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен17 лет назад
Автоматизация системы расчета заказов и ведения клиентов для фирмы по оказанию полиграфических услуг на php+mysql. Система будет работать на сервере локальной сети в офисе и коллектив сотрудников с разным уровнем доступа будет пользоваться системой. Клиенты будут присылать заказы и ...Закрыт17 лет назад