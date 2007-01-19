aeulgfu

Владислав aeulgfu

 
49 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка под Joomla

    Есть сайт на Джумле(версия 1.0.11), связь с разработчиком утеряна. тэг не закрыт ни на одной странице. Например как здесь: http://www.polyart.ru/index.php/content/view/42/102/ Есть мнение, что это отрицательно влияет на раскрутку сайта. Посему надо сделать, чтобы тег ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на shop-script

    Ищу специалиста по шоп-скрипту. Надо внести косметические изменения в существующий сайт на shop-script. Кое-где подправить верстку, убрать лишний раздел, усовершенствовать навигацию по каталогу. Работу надо сделать с 17 по 19 октября. По моей оценке ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web-cайт на cms

    $200

    Нужно сделать web-cайт на cms. Функционал: фотогалерея, поиск, многоязычность. Подробности в личку.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Система информации по проектам

    СИП – это система информации по проектам, электронная рабочая книжка по ведению проектов для сотрудников фирмы. Подробнее в файле. Предпочтение разработчикам, которые доступны для переговоров в Москве. Предпочтение разработчикам с наличием аналогичных своих разработок - ...

    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вывести в Топ 10 Яндекса по запросам

    Вывести сайт в Топ 10 Яндекса по запросам: квартиры на сутки квартиры на сутки в Москве гостиницы гостиницы Москвы гостиницы в Люберцах гостиницы в Обнинске гостиницы в Реутове квартиры на час квартиры на ночь Жду реальных предложений - запрос - цена - срок.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-каталог на CMS

    $200

    Необходимо сделать сайт - стат. страницы + каталог продукции(без заполнения), все это на cms(на Ваш выбор). Дизайн ваш. ТЗ есть. Денег 200wmz. Срок - 2 недели после утверждения дизайна. Подробности при личной переписке.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вывести в Топ 10 Яндекса по запросам

    Вывести сайт в Топ 10 Яндекса по запросам: Тренинг продаж Тренинг переговоров Обучение топ-менеджеров Тренинг тренеров Тренинг по выставке Семинар по закупкам Семинар по дистрибуции Оценка персонала Тренинговые компании Обучение за рубежом Жду реальных предложений - запрос - цена - срок.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интеграция дизайна в движок интернет-магазина

    Есть макеты psd, краткое тз. Нужно натянуть дизайн, возможно что-то прикрутить(форум,гостевая) в зависимости от движка(подойдет шоп-скрипт и подобные). Нужна возможность загрузки каталога товаров из базы 1С через эксель в магазин, навроде как в шоп-скрипте премиум. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автоматизация системы расчета заказов php+mysql

    $500

    Автоматизация системы расчета заказов и ведения клиентов для фирмы по оказанию полиграфических услуг на php+mysql. Система будет работать на сервере локальной сети в офисе и коллектив сотрудников с разным уровнем доступа будет пользоваться системой. Клиенты будут присылать заказы и ...

    PHPMySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт увеличенного изображения в отд. окне

    На сайте(HTML-верстка) нужен скрипт, который при клике по уменьшенному изображению выводит в новом окне увеличенное изображение. Цель - получить увеличенное изображение(произвольного размера) в новом окне(размер окна равен размеру ув. изображения так чтобы не было полей ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Прикрутить скрипты поиска и почтовой формы

    Для HTML-сайта требуется: 1. прикрутить скрипт типа form2mail форму отправки почты с сайта 2. прикрутить скрипт поиска по сайту (скрипт на ваш выбор) вывод результатов подогнать под дизайн-макет(psd)

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется перевести HTML-сайт на простенькую CMS

    Требуется перевести несложный в дизайне HTML-сайт на простенькую CMS. Цель - возможность предоставить работу по обновлению сайта секретарю, соответственно нужна админка с возможностью добавления и изменения новостей и статей, и возможностью прописки метатэгов и ключевых ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интеграция дизайна интернет-магазина(каталога)

    Интеграция дизайна интернет-магазина(каталога)(скрипт интернет-магазина или cms по Вашему выбору, желательно бесплатный или недорогой) Требования: - описание проекта в приложенном файле - кроссбраузерность, - обязательно опыт интеграции. Также понадобится установка на хостинг и дальнейшая поддержка. Сроки: чем быстрее, тем лучше. Ссылки, сроки ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Автоматизация системы расчета заказов php+mysql

    Автоматизация системы расчета заказов и ведения клиентов для фирмы по оказанию полиграфических услуг на php+mysql. Система будет работать на сервере локальной сети в офисе и коллектив сотрудников с разным уровнем доступа будет пользоваться системой. Клиенты будут присылать заказы и ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Spree
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Web-cайт на cms
Доволен работой.
Большое спасибо за работу! Сделано по уму, возникающие изменения вносились оперативно. Что особенно приятно - разработчик каждый день на связи, что очень важно на стадии сдачи проекта. Рекомендую!
Ответный отзыв
BonTon
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Вывести в Топ 10 Яндекса по запросам
Всё хорошо, рекомендую!
Вывел в топ10 Яндекса по основным запросам, деловой подход, ничего лишнего. Рекомендую.
Ответный отзыв
piligrim964
Юрий 
53 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$250
10 баллов
17 лет назад
Интеграция дизайна интернет-магазина(каталога)
Можно сказать много хорошего. Приятно работать с такими людьми !!! Своевременная оплата за проект! Выставлены четкие требования по ТЗ к проекту. Постоянно на связи. Все текущие вопросы решаются быстро и взаимовыгодно! РЕКОМЕНДУЮ!
Большое спасибо разработчику! Очень быстро сделал перевод сайта на собственную cms. Почти все время доступен для контакта, что способствет быстрой разработке. После оплаты в течение месяца вносил нужные мне изменения без проблем. Рекомендую!
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GlazZ
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
$10
10 баллов
17 лет назад
Прикрутить скрипты поиска и почтовой формы
Заказчик был постоянно на связи и доходчиво обьяснял, что хочет видеть в выполненном проекте. С оплатой проблем не возникло. С таким человеком приятно работать. Рекомендую.
Сделал всё, как договаривались и даже больше. Сделал небольшое описание и помог с установкой, доработал по моей просьбе работу скрипта. Всем рекомендую!
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