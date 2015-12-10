Разработка сайтов любой сложности.

Skype: anomalis.lisichkin

Телефон: +375 25 5015540

E-mail: anomalisfree@gmail.com

Мой опыт работы включает в себя работу в сфере СМИ (радио, телевидение) и дизайна. Работал инженером-программистом в успешной сети магазинов Дьюти-Фри. Не по-наслышке знаком с эффективностью IT-технологий в рекламе и продажах. Сейчас являюсь программистом компании ООО "МигСофт". Огромный опыт создания сайтов самой разной специфики. Параллельно занимался разработкой игр для мобильных устройств и интерактивных приложений.

Навыки:

- html, css, javascript, php

- bootstrap, materializecss

- Wordpress, Joomla, Opencart, Muse и другие CMS.

- MySQL, PHPMyAdmin

- Java

- Adobe Photoshop, Corel Draw

- Autodesk Maya, 3ds Max

- Разработка приложений для Android

- Создание игр и приложений на Unity3d (PC, Android)

Опыт работы:

OOO "МигСофт"

Время работы: Январь 2015 - работаю сейчас.

Должность: инженер-программист.

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

Время работы: Июнь 2014 – январь 2015.

Должность: инженер-программист.

СООО «БЕЛАМАРКЕТ Дьюти Фри», www.bela.by

Время работы: Декабрь 2013 – Июнь 2014.

Должность: программист.

ТРВК «ГРОДНО Плюс»

Время работы: Сентябрь 2010 – Декабрь 2013.

Занимаемые должности: инженер видео-монтажа, дизайнер, инженер по радиовещательному оборудованию.

Образование:

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, физико-технический факультет, промышленная электроника.

"Курс: Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems: Part 1 от университета Мэрилендский университет в Колледж-Парке на Coursera. Дата выдачи сертификата: 18 ноября 2015 г."

https://www.coursera.org/account/accomplishments/records/wr3faqNaqyb9jX6m

На данный момент прохожу обучение на Coursera от университета Мэрилендский университет в Колледж-Парке & Университет Вандербильта по специальности «Облачные вычисления для мобильных устройств на базе Android»