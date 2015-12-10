Skype: anomalis.lisichkin
Телефон: +375 25 5015540
E-mail: anomalisfree@gmail.com
Мой опыт работы включает в себя работу в сфере СМИ (радио, телевидение) и дизайна. Работал инженером-программистом в успешной сети магазинов Дьюти-Фри. Не по-наслышке знаком с эффективностью IT-технологий в рекламе и продажах. Сейчас являюсь программистом компании ООО "МигСофт". Огромный опыт создания сайтов самой разной специфики. Параллельно занимался разработкой игр для мобильных устройств и интерактивных приложений.
Навыки:
- html, css, javascript, php
- bootstrap, materializecss
- Wordpress, Joomla, Opencart, Muse и другие CMS.
- MySQL, PHPMyAdmin
- Java
- Adobe Photoshop, Corel Draw
- Autodesk Maya, 3ds Max
- Разработка приложений для Android
- Создание игр и приложений на Unity3d (PC, Android)
Опыт работы:
OOO "МигСофт"
Время работы: Январь 2015 - работаю сейчас.
Должность: инженер-программист.
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»
Время работы: Июнь 2014 – январь 2015.
Должность: инженер-программист.
СООО «БЕЛАМАРКЕТ Дьюти Фри», www.bela.by
Время работы: Декабрь 2013 – Июнь 2014.
Должность: программист.
ТРВК «ГРОДНО Плюс»
Время работы: Сентябрь 2010 – Декабрь 2013.
Занимаемые должности: инженер видео-монтажа, дизайнер, инженер по радиовещательному оборудованию.
Образование:
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, физико-технический факультет, промышленная электроника.
"Курс: Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems: Part 1 от университета Мэрилендский университет в Колледж-Парке на Coursera. Дата выдачи сертификата: 18 ноября 2015 г."
https://www.coursera.org/account/accomplishments/records/wr3faqNaqyb9jX6m
На данный момент прохожу обучение на Coursera от университета Мэрилендский университет в Колледж-Парке & Университет Вандербильта по специальности «Облачные вычисления для мобильных устройств на базе Android»
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