Сайты "под ключ" Фуллстек (веб-разработка): сайты, скрипты, плагины и т.д. Стек технологий: Laravel

MySQL

PHP (7+)

Python

PineScript

ElasticSearch

REST API

CI/CD

GraphQL

JavaScript

HTML & CSS

Vue.js 2

Nuxt.js 2

React

Next.js

Nginx

AWS

Docker PHPJavascriptPythonLaravelMySQLHTMLCSSNginxRESTDockerNext.jsVue.jsNuxt.jsReact.js

Я против войны в Украине !

Портфолио Все категории Медэк Старз 129 просмотров