artinflow

Хусаинов Ленар artinflow

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Сайты "под ключ"

Фуллстек (веб-разработка): сайты, скрипты, плагины и т.д.

Стек технологий:

  • Laravel

  • MySQL

  • PHP (7+)

  • Python

  • PineScript

  • ElasticSearch

  • REST API

  • CI/CD

  • GraphQL

  • JavaScript

  • HTML & CSS

  • Vue.js 2

  • Nuxt.js 2

  • React

  • Next.js

  • Nginx

  • AWS

  • Docker

PHPJavascriptPythonLaravelMySQLHTMLCSSNginxRESTDockerNext.jsVue.jsNuxt.jsReact.js
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга