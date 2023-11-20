Сайты "под ключ"
Фуллстек (веб-разработка): сайты, скрипты, плагины и т.д.
Стек технологий:
Laravel
MySQL
PHP (7+)
Python
PineScript
ElasticSearch
REST API
CI/CD
GraphQL
JavaScript
HTML & CSS
Vue.js 2
Nuxt.js 2
React
Next.js
Nginx
AWS
Docker
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Медэк Старз129 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $200от 7 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга