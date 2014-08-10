Разработка веб-проектов с нуля, потдержка и оптимизация сайтов.

Доброго!

Меня зовут Алексей. Специализируюсь на разработке веб-проектов с нуля, занимаюсь поддержкой, оптимизацией, доработками уже готовых сайтов. Я не являюсь универсальным солдатом(верстка/дизайн/программинг/сео), но профессионально занимаюсь веб-программированием. Разрабатываю проекты уже 5 лет. За это время мною были созданы десятки проектов различной сложности(визитки, интернет магазины, тайм-менеджеры и т.д.). К сожалению закончить портфолио руки все не доходят, но сбросить кучу примеров работ могу в любой момент.) Любой проект веду от начала до конца и только закончив проект перехожу на новый. Ведь главное - это качество услуг и параллельно выполняя несколько работ, можно испортить их все.

На случай, если проект большой и сложный, у меня есть команда.) Нас четверо: дизайнер, верстальщик и 2 программиста. Работаем слаженно, заказчики оставались довольны.)

Использую технологии: PHP, JavaScript, HTML, SQL, XML, MySQL, Битрикс, Joomla, wordpress, jQuery, Kohana, Smarty,Yii.

С уважением,

Алексей

[email protected]