Требуется разработка тестового примера аутентификации с использованием OAUTH2 через сервисы VK и Яндекс. Используя Spring Boot 6 и Spring Security 3, необходимо получить email и мобильный телефон пользователя, завернуть их в токен для доступа к ресурсам приложения. Эффективная реализация с учетом безопасности и протоколов.