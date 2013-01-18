aviks

Андрей aviks

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Java Spring security тестового аутентификации через OAUTH2

    Требуется разработка тестового примера аутентификации с использованием OAUTH2 через сервисы VK и Яндекс. Используя Spring Boot 6 и Spring Security 3, необходимо получить email и мобильный телефон пользователя, завернуть их в токен для доступа к ресурсам приложения. Эффективная реализация с учетом безопасности и протоколов.

    Разработка бэкендаJava
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Презентация в виде настольной игры-бродилки

    $20

    Создайте шаблон презентации PowerPoint в формате настольной игры-бродилки на тему командировки 8 марта. Необходимо разработать дизайн игрового поля с 24 клетками, который будет проходить через 8 городов, а также подготовить элементы для вывода вопросов и другие необходимые компоненты.

    Создание презентацийPowerPoint
    Презентации5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн-проект квартиры

    Требуется создать дизайн-проект квартиры площадью 81 м2 с детальной проработкой инженерных коммуникаций, расчетом освещения и расстановкой мебели. В проект включить развертки полов и стен, подбор материалов с указанием размещения, а также визуализацию. Перепланировка не предусмотрена. Предоставлены предварительный проект и обмеры.

    Визуализация объектовДизайн интерьеров
    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт-визитка

    Ищется дизайнер для разработки сайта-визитки на CMS для компании по изготовлению штор. Требуется создание шаблона, главной страницы с галереей, описанием и контактами, а также настройка фида из Instagram в галерею. Логотип в векторе предоставляется.

    JoomlaMODXWordPress
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Презентация

    $100

    Необходимо оформить презентацию: - выполнить рерайтинг, объем менее 1000 слов; - подготовить 4 изображения (инфографика); - оформить презентацию. Имеются векторные изображения фирменного стиля компании, текст презентации, наброски изображений. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Фирменный стиль компании

    $100

    Задача: Разработать фирменный стиль компании (логотип, фирменный бланк, визитку). Наименование компании: ООО "ПЕКТЕН", зарегистрированные доменные имена - pecten.tu, pec10.ru, pec10.com. Область деятельности компании: системная интеграция, телефония, монтаж ЛВС, разработка ПО. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анимация движения луны

    $50

    Необходимо сделать анимацию движения луны вокруг земли. Траектории движения на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=OZIB_leg75Q. Векторные макеты подложки, Луны и Земли имеются. На Выходе должно быть 3 файла с анимацией, которые ...

    PowerPoint
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    Для приблизительной оценки трудоемкости отправляю предварительное техническое задание. Требования к соискателям: 1. наличие положительных отзывов; 2. наличие портфолио; 3. доступность в течение рабочего дня; 4. возможность взять ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Презентация
Рекомендую к сотрудничеству.
Только положительные эмоции от сотрудничества. ирина выполнила задачу быстро и профессионально. Спасибо!
Ответный отзыв
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Фирменный стиль компании
Интересный проект, грамотное задание, оперативные и точные поправки в процессе работы. Только положительное впечатление от сотрудничества с Андреем!
Очень доволен сотрудничеством с Виктором. Быстро, качественно, точно в срок. Кроме того, Виктор выполнил работы чуть больше, чем предполагало ТЗ без дополнительной оплаты. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Анимация движения луны
PowerPoint
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать ещё!
Все, абсолютно все, супер! Скорость, качество, общение, все на высшем уровне.
Ответный отзыв