Требуется разработка тестового примера аутентификации с использованием OAUTH2 через сервисы VK и Яндекс. Используя Spring Boot 6 и Spring Security 3, необходимо получить email и мобильный телефон пользователя, завернуть их в токен для доступа к ресурсам приложения. Эффективная реализация с учетом безопасности и протоколов.
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $20
Создайте шаблон презентации PowerPoint в формате настольной игры-бродилки на тему командировки 8 марта. Необходимо разработать дизайн игрового поля с 24 клетками, который будет проходить через 8 городов, а также подготовить элементы для вывода вопросов и другие необходимые компоненты.Презентации5 заявокЗакрытгод назад
Требуется создать дизайн-проект квартиры площадью 81 м2 с детальной проработкой инженерных коммуникаций, расчетом освещения и расстановкой мебели. В проект включить развертки полов и стен, подбор материалов с указанием размещения, а также визуализацию. Перепланировка не предусмотрена. Предоставлены предварительный проект и обмеры.Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется дизайнер для разработки сайта-визитки на CMS для компании по изготовлению штор. Требуется создание шаблона, главной страницы с галереей, описанием и контактами, а также настройка фида из Instagram в галерею. Логотип в векторе предоставляется.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо оформить презентацию: - выполнить рерайтинг, объем менее 1000 слов; - подготовить 4 изображения (инфографика); - оформить презентацию. Имеются векторные изображения фирменного стиля компании, текст презентации, наброски изображений. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Задача: Разработать фирменный стиль компании (логотип, фирменный бланк, визитку). Наименование компании: ООО "ПЕКТЕН", зарегистрированные доменные имена - pecten.tu, pec10.ru, pec10.com. Область деятельности компании: системная интеграция, телефония, монтаж ЛВС, разработка ПО. ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать анимацию движения луны вокруг земли. Траектории движения на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=OZIB_leg75Q. Векторные макеты подложки, Луны и Земли имеются. На Выходе должно быть 3 файла с анимацией, которые ...Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для приблизительной оценки трудоемкости отправляю предварительное техническое задание. Требования к соискателям: 1. наличие положительных отзывов; 2. наличие портфолио; 3. доступность в течение рабочего дня; 4. возможность взять ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт12 лет назад