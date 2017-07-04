crazyursus

Обо мне

Профессия: web-разработчик.

Языки программирование которыми я владею: javascript, css, html, php, sql, c#, java;

Технологии которые я использую в своей работе: ajax, node.js, jquery, gulp, sass, bower, npm, git, angularjs.

CMS с которыми я работаю: Wordpress, Webasyst (Shop-Script), UMI.CMS.

О себе: В своей работе я придерживаюсь двух принципов это качество и сроки исполнение.

Github: https://github.com/crazyursus92/

Портфолио:

Работал в качестве программиста в компании profitkit над следующими проектами:

http://bereg-m.ru/

http://vokvartal.ru/

http://sharmania.alm.su/ - верстка

http://www.mcgenesis.ru/

http://fit1.spb.ru/

http://septiklite.ru/

Свои проекты:

http://foodtrade1.citrus-ws.ru/

http://ppuprof.ru/