crazyursus

Алексей Ожиганов crazyursuscrazyursus
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Обо мне
Профессия: web-разработчик.
Языки программирование которыми я владею: javascript, css, html, php, sql, c#, java;
Технологии которые я использую в своей работе: ajax, node.js, jquery, gulp, sass, bower, npm, git, angularjs.
CMS с которыми я работаю: Wordpress, Webasyst (Shop-Script), UMI.CMS.
О себе: В своей работе я придерживаюсь двух принципов это качество и сроки исполнение.
Github: https://github.com/crazyursus92/
Портфолио:
Работал в качестве программиста в компании profitkit над следующими проектами:
http://sharmania.alm.su/ - верстка
Свои проекты:
http://foodtrade1.citrus-ws.ru/
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