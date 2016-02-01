Консультант по маркетингус 02.2019 по наст. время (1 год)
ООО «ПТП Инжпроект» - Тойота Центр Одесса Инжпроект, Одесса (Продажа автомобилей, сервисное обслуживание)• Разработка и внедрение маркетинговой стратегии
• Создание и ведение маркетинговых мероприятий
• Организация и проведение ATL, BTL-мероприятий (координатор)
• Поиск спонсоров мероприятий и партнеров
• Продвижение компании и бренда в социальных сетях и мессенджерах: Instagram, Facebook, Viber
• Ведение и модерация аккаунтов соц сетей
• Работа с контекстной и медийной рекламой (расчёт бюджета, ведение и контроль кампаний, отчетность, оценка эффективности)
• Продвижение продукта на рынке
• Разработка макетов рекламной продукции
• Организация SMS и Viber рассылок
• Организация и проведение фотосъёмок и видеосъёмок мероприятий, а также материала для продвижения
• Работа по наполнению и продвижению сайта на платформе WordPress
• Работа с программистами, постановка задач и контроль выполнения работ
• Разработка программ лояльности для клиентов
• Анализ эффективности мероприятий ATL, BTL мероприятий
• Работа с Autoria, RST
• Создание макетов внутренней и внешней полиграфической продукции
• Настройка лидогенерации Facebook, веб-сайта
• Настройка рекламных кампаний Google Adwords (поисковая реклама, КМС и т.д)
• Организация выездных мероприятий - эскпонирование продукта на различных выставках
• Написание сценариев для видео (Youtube) и аудио ( радио) роликов
• Составление контент-плана для SMM
• Работа с инструментами SMM
Junior seo-специалистс 05.2018 по 11.2018 (6 месяцев)
Siteclinic, Одесса (Продвижение сайтов)
- Составление технического аудита сайта.
- Конкурентный анализ (анализ метрик конкурентов, коммерческих факторов, ссылочного профиля).
- Составление семантического ядра.
- Составление метаданных.
- Размещение статей на Miralinks.
- Регистрация сайтов в каталогах.
- Размещение текстов на сайте.
- Крауд-маркетинг.
- Работа с Яндекс.Вебмастером, Яндекс.Метрикой, Google Search Console, Google Adwords (планировщик ключевых слов).
- Составление файла Robots.txt
- Составление YML файла.
- Составление ТЗ для программиста и копирайтера.
Интернет-маркетологс 02.2018 по 04.2018 (2 месяца)
Fire SEO, Москва (Интернет-маркетинг)Крауд-маркетинг
- Анализ ссылочной массы конкурентов.
- Подбор релевантных площадок для размещения ссылок.
- Публикация естественных отзывов и комментариев.
- Ведение отчетности.
SEO-оптимизация
- Комплексный аудит сайтов.
- Составление семантического ядра и распределение по посадочным страницам.
- Создание ТЗ для копирайтера.
- Составление метаданных.
- Анализ юзабилити сайта, переоформление страниц.
- Разработка структуры сайта.
Работа с Яндекс Вордстат, Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрика.
Работа с биржей Sociate.
Копирайтерс 07.2017 по 09.2017 (2 месяца)
BeInWeb, Одесса (Разработка сайтов)- Написание уникального контента для страниц сайтов.
- Составление метаданных
Копирайтер, помощник seo-оптимизаторас 02.2016 по 02.2018 (2 года)
CQR.Company, Одесса (Разработка и продвижение сайтов)SEO-копирайтинг, контент-менеджмент
- Написание качественного и уникального контента для посадочных страниц с употреблением ключевых слов и «слов, задающих тематику» (SEO-, LSI-копирайтинг).
- Составление метаданных (Title, Description, Keywords).
- Ведение блогов на сайтах с различными тематиками.
- Написание продающих текстов для статейного продвижения.
- Написание текстов для тизерной рекламы.
- Ведение аккаунтов в социальной сети ВКонтакте: написание статей, подбор изображений, размещение записей.
- Размещение статей на площадках. Есть опыт работы с CMS системой WordPress, также с админ панелью Open Cart.
- Навыки работы с программами и сервисами проверки уникальности text.ru, Advego Plagiatus, pr-cy.
- Знание и владение основами программы Photoshop.
SEO-оптимизация
- Составление комплексного аудита сайтов.
- Составление семантического ядра сайта, разработка правильной структуры.
- Составление ТЗ для написания уникального и релевантного контента.
- Составление метаданных (Title, Description, Keywords)
- Бесплатное размещение качественных релевантных ссылок посредством крауд-маркетинга.
- Подбор релевантных страниц в социальных сетях с последующим размещением комментариев с ссылкой на сайт.
Крауд-маркетинг
- Анализ ссылочной массы конкурентов.
- Разработка стратегии размещения ссылок путем крауд-маркетинга.
- Подбор релевантных площадок.
- Регистрация, заполнение и прокачка профилей на форумах.
- Публикация естественных комментариев и отзывов, влияющих на формирование имиджа.
- Ведение отчетности.
Social Media Marketing, SMM
- Создание и ведение страниц компаний в социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter, Youtube.
- Разработка, реализация контент-плана.
- Анализ конкурентов.
- Поиск и анализ целевой аудитории.
- Увеличение количества целевых подписчиков.
- Навыки работы с сервисами SMMplanner, Ad-social, NovaPress Publisher, Leongram и т.д.
- Работа с биржами Sociate, Plibber и т.д.
Одновременно в работе находилось более 10 проектов.