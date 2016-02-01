SMM-специалист

Консультант по маркетингу

с 02.2019 по наст. время (1 год)

ООО «ПТП Инжпроект» - Тойота Центр Одесса Инжпроект, Одесса (Продажа автомобилей, сервисное обслуживание)• Разработка и внедрение маркетинговой стратегии

• Создание и ведение маркетинговых мероприятий

• Организация и проведение ATL, BTL-мероприятий (координатор)

• Поиск спонсоров мероприятий и партнеров

• Продвижение компании и бренда в социальных сетях и мессенджерах: Instagram, Facebook, Viber

• Ведение и модерация аккаунтов соц сетей

• Работа с контекстной и медийной рекламой (расчёт бюджета, ведение и контроль кампаний, отчетность, оценка эффективности)

• Продвижение продукта на рынке

• Разработка макетов рекламной продукции

• Организация SMS и Viber рассылок

• Организация и проведение фотосъёмок и видеосъёмок мероприятий, а также материала для продвижения

• Работа по наполнению и продвижению сайта на платформе WordPress

• Работа с программистами, постановка задач и контроль выполнения работ

• Разработка программ лояльности для клиентов

• Анализ эффективности мероприятий ATL, BTL мероприятий

• Работа с Autoria, RST

• Создание макетов внутренней и внешней полиграфической продукции

• Настройка лидогенерации Facebook, веб-сайта

• Настройка рекламных кампаний Google Adwords (поисковая реклама, КМС и т.д)

• Организация выездных мероприятий - эскпонирование продукта на различных выставках

• Написание сценариев для видео (Youtube) и аудио ( радио) роликов

• Составление контент-плана для SMM

• Работа с инструментами SMM

Junior seo-специалист

с 05.2018 по 11.2018 (6 месяцев)

Siteclinic, Одесса (Продвижение сайтов)

- Составление технического аудита сайта.

- Конкурентный анализ (анализ метрик конкурентов, коммерческих факторов, ссылочного профиля).

- Составление семантического ядра.

- Составление метаданных.

- Размещение статей на Miralinks.

- Регистрация сайтов в каталогах.

- Размещение текстов на сайте.

- Крауд-маркетинг.

- Работа с Яндекс.Вебмастером, Яндекс.Метрикой, Google Search Console, Google Adwords (планировщик ключевых слов).

- Составление файла Robots.txt

- Составление YML файла.

- Составление ТЗ для программиста и копирайтера.

Интернет-маркетолог

с 02.2018 по 04.2018 (2 месяца)

Fire SEO, Москва (Интернет-маркетинг)Крауд-маркетинг

- Анализ ссылочной массы конкурентов.

- Подбор релевантных площадок для размещения ссылок.

- Публикация естественных отзывов и комментариев.

- Ведение отчетности.

SEO-оптимизация

- Комплексный аудит сайтов.

- Составление семантического ядра и распределение по посадочным страницам.

- Создание ТЗ для копирайтера.

- Составление метаданных.

- Анализ юзабилити сайта, переоформление страниц.

- Разработка структуры сайта.

Работа с Яндекс Вордстат, Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрика.

Работа с биржей Sociate.

Копирайтер

с 07.2017 по 09.2017 (2 месяца)

BeInWeb, Одесса (Разработка сайтов)- Написание уникального контента для страниц сайтов.

- Составление метаданных

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Копирайтер, помощник seo-оптимизатора

с 02.2016 по 02.2018 (2 года)

CQR.Company, Одесса (Разработка и продвижение сайтов)SEO-копирайтинг, контент-менеджмент

- Написание качественного и уникального контента для посадочных страниц с употреблением ключевых слов и «слов, задающих тематику» (SEO-, LSI-копирайтинг).

- Составление метаданных (Title, Description, Keywords).

- Ведение блогов на сайтах с различными тематиками.

- Написание продающих текстов для статейного продвижения.

- Написание текстов для тизерной рекламы.

- Ведение аккаунтов в социальной сети ВКонтакте: написание статей, подбор изображений, размещение записей.

- Размещение статей на площадках. Есть опыт работы с CMS системой WordPress, также с админ панелью Open Cart.

- Навыки работы с программами и сервисами проверки уникальности text.ru, Advego Plagiatus, pr-cy.

- Знание и владение основами программы Photoshop.

SEO-оптимизация

- Составление комплексного аудита сайтов.

- Составление семантического ядра сайта, разработка правильной структуры.

- Составление ТЗ для написания уникального и релевантного контента.

- Составление метаданных (Title, Description, Keywords)

- Бесплатное размещение качественных релевантных ссылок посредством крауд-маркетинга.

- Подбор релевантных страниц в социальных сетях с последующим размещением комментариев с ссылкой на сайт.

Крауд-маркетинг

- Анализ ссылочной массы конкурентов.

- Разработка стратегии размещения ссылок путем крауд-маркетинга.

- Подбор релевантных площадок.

- Регистрация, заполнение и прокачка профилей на форумах.

- Публикация естественных комментариев и отзывов, влияющих на формирование имиджа.

- Ведение отчетности.

Social Media Marketing, SMM

- Создание и ведение страниц компаний в социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter, Youtube.

- Разработка, реализация контент-плана.

- Анализ конкурентов.

- Поиск и анализ целевой аудитории.

- Увеличение количества целевых подписчиков.

- Навыки работы с сервисами SMMplanner, Ad-social, NovaPress Publisher, Leongram и т.д.

- Работа с биржами Sociate, Plibber и т.д.

Одновременно в работе находилось более 10 проектов.