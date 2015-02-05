Ищу копирайтера разбирающегося в пианино и роялях. Задача: Нужны описания для товаров узко-направленного сайта по дорогим пианино и роялям, 300-400 символов без пробелов. Описания должны быть простые и нести смысл, что товар отличный. Но это должно читаться ...