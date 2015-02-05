evgen-p

Евген Поп evgen-p

 
40 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Перенос сайта на Bitrix (Битрикс)

    Задачи: - перенести сайт musiclife.ua (joomla) на Битрикс - изменить дизайн на этот http://goo.gl/QLd77P (адаптивный) - сохранить структуру url (чтоб не упал органический трафик) Нужен человек с опытом работы переноса сайта.

    JoomlaБитриксСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты для кешбек сервиса

    Необходимо написать более 700 текстов каждый в среднем по 3500 символов б.п. Тексты для проекта занимающегося кешбеком Требования: - понимание сути кешбека - умение структурировать текст (заголовки, абзацы, списки и т.д.) - легко читаемый текст - писать по делу, без "воды"

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дорвей (небольшой сайт) на Wordpress

    Сделать сайт на wordpress, на подобии [url=http://ktozvonit.com.ua/]ktozvonit.com.ua [/url]—Страницы Главная:   Поиск по сайту   Навигация по сайту   Текст (о нас)    Список последних добавленных номеров   Последние отзывы   Самые обсуждаемые номера Категории:   Категориями будут сгруппированные по моб. операторам страницы

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описания для роялей, пианино.

    Ищу копирайтера разбирающегося в пианино и роялях. Задача: Нужны описания для товаров узко-направленного сайта по дорогим пианино и роялям, 300-400 символов без пробелов. Описания должны быть простые и нести смысл, что товар отличный. Но это должно читаться ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка игр

    Разработка одной или двух игр: "Точки" (пример http://zagram.org/index.ru.html), "Морской бой" (пример http://ru.battleship-game.org/) Также интересуют игры дурак, шашки. 1. Серверная часть: PHP (класс с логикой игры) + Redis (кеширование экземпляров игры, сессий пользователей) + MySQL (результаты игры). 2. Frontend: ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSRedis
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад