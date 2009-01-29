Создание сайтов под ключ

Профессионально на рынке IT (разарботка приложений для веб) работаю с января 2005 в режиме фрилансера, последние разработки в портфолио. Занимаюсь разработкой PHP&MySQL CMS (систем управления контентом), управляемых сайтов (любой сложности от сайта-визитки до веб представительста, портала и т.д.), программного обеспечения для веб типа B2B, вёрстка HTML/CSS, интеграция JavaScript приложений. Дизайн веб-интрефейсов, тематических бизнес порталов, WEB 2.0 style сайтов. Работаю в Winблокноте, Хara, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, SWiSH Max2, Adobe Flash и других. Модификация CMS по требованию и разработка сайтов на CMS сторонних разработчиков: NetCat, ABOCMS, Joomla, Drupal, WP, E107.

Разработка презентаций: PowerPoint, Flash, PDF. Электронных сувениров тулбаров, скринсейверов и пр. Богатый опыт работы в создании электронных рекламных материалов и разработке веб-ресурсов различной сложности.

Специализация:

- Продвижение сайтов SEO

- Разработка сайтов «под ключ» (полный комплекс работ)

- Дизайн, редизайн сайтов

- Программирование (разработка, модификация, установка cms, интеграция приложений, интернет-магазины и пр.)

- Верстка (табличная и блочная)

- Разработка фирменного стиля (логотипов, бланков, визиткок и пр.)

- Flash (баннеры, интро и пр.)

- Копирайтинг

- Поддержка сайтов