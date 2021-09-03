freddie156

Ищу опытного специалиста! Есть готовый сайт c технической частью, дизайном и контентом на WP. Но он плохо работает, вносишь изменения они вносятся и могу через пару дней исчезнуть. Поэтому думаю пересобрать его заново , чтобы избежать ...