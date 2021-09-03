freddie156

Нужно доработать телеграм бота и двух сайтов на django, осуществлять их поддержку. Подробная информация в ЛС.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать верстку для сайта на Tilda или Wordpress (выбираем платформу). Готовый дизайн будет предоставлен в Figma.СТРУКТУРА САЙТА1. Главная страница – Landing Page2. Блог (Страница со статьями + Страница статьи)3. Страница с документацией 4. Terms5. Data ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт2 года назад
Участие в разработке веб ориентированного приложенияРазработка Бека для обработки запросов фронтаУстранение ошибок в существующем решении и развитие функционалаРазработка документацииВеб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Моя верстка (файлы html, css, js) натянуть на wordpress. 10-15 страниц. Интеграция с WooCommerce Жду ваших заявокВеб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Есть готовый сайт, нужно внести несколько правок по php+html/css Сайт и задачи отправлю в личные сообщения. Бюджет и сроки по договоренности.Веб-программирование14 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Необходимо создать лендинг под ключ, начиная с выбора решения, помочь структурировать материалы и подобрать удобную сборку с формой захвата лидов и ререадресацию на телеграмЦена ориентировочнаяВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Ищу опытного специалиста! Есть готовый сайт c технической частью, дизайном и контентом на WP. Но он плохо работает, вносишь изменения они вносятся и могу через пару дней исчезнуть. Поэтому думаю пересобрать его заново , чтобы избежать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Нужно срочно сделать вёрстку главной страницы, десктоп и мобильной версии. И натяжку на Битрикс. Сделать нужно очень оперативно, все исходники дам при личном общении.HTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
Верстка и дизайн простого интернет магазина по продаже игровой валюты. Нужно создать 5 почти одинаковых интернет-магазинов, отличающихся только названием, лого+цветами и некоторыми небольшими изменениями в дизайне элементов. Интернет магазин включает в себя:-Главная страница*Логотип, меню(Главная, продать монеты, отзывы, ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт2 года назад