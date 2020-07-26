galkiniwan

НУЖНО знание серверов! Нужно заполнить тех.характеристики серверов в excel файлах по примерам. 59 штук. Примеры yadi.sk/d/03fSVIap6VEnVw Список серверов для наполнения там же по ссылке выше Информацию нужно искать самостоятельно (в основном все есть в техдоках производителей серверов, есть доки ...
- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $45
[url=https://www.rakurs.su/]https://www.rakurs.su[/url] (боевой сайт) + есть песочница (в которой нужно работать и перенести все на бой). Ссылку к песочнице дам, когда начнем работу. Сайт на Битриксе 1. Верстка карточки товара+программинг небольшой Есть карточка товара [url=https://www.rakurs.su/catalog/volokonno-opticheskie-datchiki/E32C/]https://www.rakurs.su/catalog/volokonno-opticheskie-datchiki/E32C/[/url] Сейчас наполняется раздел Серверы. Нужно ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен брендбук для новой сети ветеринарных клиник. Клиника будет открывать свою франшизу, поэтому нужен брендбук для франчази. [b]Основные элементы[/b] Позиционирование; Логотип (уже есть - лого [url=https://prnt.sc/udmc5r]https://prnt.sc/udmc5r[/url], нужны варианты использования, как нельзя использовать и т.д.); Фирменный рекламный блок; Фирменный шрифт; Фирменный цвет; Схема верстки; Модульная сетка; [b]Деловая ...Фирменный стиль27 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно будет вносить правки на сайт (по ТЗ сеошника), правки стандартные, ничего сложного. ТЗ пока нет, поэтому точный список работ назвать пока не могу. Работа на постоянку. Но в первую очередь необходимо будет настроить правильный деплой ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад