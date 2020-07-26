galkiniwan

Иван Галкин galkiniwan

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Заполнить тех.характеристики серверов по шаблону. Знание серверов

    НУЖНО знание серверов! Нужно заполнить тех.характеристики серверов в excel файлах по примерам. 59 штук. Примеры yadi.sk/d/03fSVIap6VEnVw Список серверов для наполнения там же по ссылке выше Информацию нужно искать самостоятельно (в основном все есть в техдоках производителей серверов, есть доки ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка + программинг на CMS Битрикс

    $45

    [url=https://www.rakurs.su/]https://www.rakurs.su[/url] (боевой сайт) + есть песочница (в которой нужно работать и перенести все на бой). Ссылку к песочнице дам, когда начнем работу. Сайт на Битриксе 1. Верстка карточки товара+программинг небольшой Есть карточка товара [url=https://www.rakurs.su/catalog/volokonno-opticheskie-datchiki/E32C/]https://www.rakurs.su/catalog/volokonno-opticheskie-datchiki/E32C/[/url] Сейчас наполняется раздел Серверы. Нужно ...

    БитриксСайт на БитриксКарточки товаров
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка брендбука для Ветклиники

    Нужен брендбук для новой сети ветеринарных клиник.  Клиника будет открывать свою франшизу, поэтому нужен брендбук для франчази. [b]Основные элементы[/b] Позиционирование; Логотип (уже есть - лого [url=https://prnt.sc/udmc5r]https://prnt.sc/udmc5r[/url], нужны варианты использования, как нельзя использовать и т.д.); Фирменный рекламный блок; Фирменный шрифт; Фирменный цвет; Схема верстки; Модульная сетка; [b]Деловая ...

    Баннер для сайтаБрендбук
    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Техническая поддержка сайта на Bitrix

    Нужно будет вносить правки на сайт (по ТЗ сеошника), правки стандартные, ничего сложного. ТЗ пока нет, поэтому точный список работ назвать пока не могу. Работа на постоянку. Но в первую очередь необходимо будет настроить правильный деплой ...

    БитриксПравки на сайт
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад