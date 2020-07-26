galkiniwan

НУЖНО знание серверов! Нужно заполнить тех.характеристики серверов в excel файлах по примерам. 59 штук. Примеры yadi.sk/d/03fSVIap6VEnVw Список серверов для наполнения там же по ссылке выше Информацию нужно искать самостоятельно (в основном все есть в техдоках производителей серверов, есть доки ...