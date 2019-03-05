gold-marketing

Нужно создать сайт который агрегирует новости с заданных сайтов (rss). Вам будут предоставлены: 1. Wordpress плагин - https://codecanyon.net/item/wordpress-automatic-plugin/1904470 (импорт данных с других сайтов). 2. Wordpress тема для сайта.Язык сайта - английский, но нужно добавить возможность добавления других ...
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищем иллюстратора который мог бы перерисовывать фотографии животных в мультипликационные изображения. Смотрите примеры в прикрепленных изображениях. Это не единоразовый заказ, каждый день будут предоставляться заказы на изображения данного типа. Критерии выбора исполнителя: - Стоимость перерисовки 1 ...Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт4 года назад
В рамках проекта необходимо создать логотип (текст + графика), шаблон для постов в Instagram и Facebook (1 шаблон Facebook, 2 шаблона Instagram (пост и Сторис), дизайн этикетки и дизайн коробки. Продукт: биологически активная добавка, в ...Дизайн продукции19 заявокЗакрыт5 лет назад
Наша команда создаёт сервис азартных игр на криптовалюты. Мы ищем разработчика с опытом в гемблинге для создания нескольких игр, по языку программирования ограничения отсутствуют. В рамках проекта будет необходимо создать алгоритмы игр + backend для таких игр как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужен логотип, фирменный стиль (мини версия), шаблон для постов в Instagram и Facebook, дизайн этикетки и дизайн коробки. Продукт: биологически активная добавка, в жидком виде, премиум сегмент. Похожий продукт: https://images.kz.prom.st/63377949_w640_h640_rastsvetaj-kontsentrat-molodosti.jpg Напишите, пожалуйста, стоимость по каждому пункту. Пример дизайна ...Фирменный стиль41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сервис автопостинга для Telegram Необходимо создать веб сервис для публикации постов в Telegram, ключевой функцией которого является возможность добавлять комментарии к своим публикациям. Пример поста с комментариями (от схожего сервиса): https://comments.bot/thread/B1nPoIHQE Проект состоит из 4 основных частей: – Сайт, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть 2 лендинга: оригинал - новостройки-петербург.рф и копия - polandhouse.co. Лендинг polandhouse.co был скопирован с новостройки-петербург.рф. На сайте новостройки-петербург.рф, мобильная версия сайта отображается корректно, на сайте polandhouse.co мобильная версия сайта не подгружается, отображается десктоп версия. Прикрепляю скриншоты, где видна эта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт - [url=https://xn----btbbgiashj1albasjibgtiy.xn--p1ai/]https://новостройки-петербург.рф/[/url] Нужно скачать его, почистить от кодов веб трекинга. Главное - нужно настроить пересылку заявок с форм на электронную почту. На хостинг устанавливать не нужно, отправите мне архив с сайтом.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
[b]Необходимо создать бота который добавляет функционалкомментирования для Telegram каналов. [/b] Черезличный кабинет на веб сайте (через телеграм api) админ канала может опубликовать сообщение на своём канале, к нему прикреплена кнопка. Кнопка ведет на html страницу. Пользовательнажимает на кнопку, переходит на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад