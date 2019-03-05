gold-marketing

Мирошниченко Максим gold-marketing

 
31 годУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • RSS агрегатор новостей на Wordpress

    Нужно создать сайт который агрегирует новости с заданных сайтов (rss). Вам будут предоставлены:   1. Wordpress плагин - https://codecanyon.net/item/wordpress-automatic-plugin/1904470 (импорт данных с других сайтов). 2. Wordpress тема для сайта.Язык сайта - английский, но нужно добавить возможность добавления других ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перерисовать фото животного в мульт изображение

    Здравствуйте. Ищем иллюстратора который мог бы перерисовывать фотографии животных в мультипликационные изображения. Смотрите примеры в прикрепленных изображениях. Это не единоразовый заказ, каждый день будут предоставляться заказы на изображения данного типа.  Критерии выбора исполнителя: - Стоимость перерисовки 1 ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип, этикетка, коробка для БАДа

    В рамках проекта необходимо создать логотип (текст + графика), шаблон для постов в Instagram и Facebook (1 шаблон Facebook, 2 шаблона Instagram (пост и Сторис), дизайн этикетки и дизайн коробки. Продукт: биологически активная добавка, в ...

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проект для gambling разработчика

    Наша команда создаёт сервис азартных игр на криптовалюты.  Мы ищем разработчика с опытом в гемблинге для создания нескольких игр, по языку программирования ограничения отсутствуют.  В рамках проекта будет необходимо создать алгоритмы игр + backend для таких игр как ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип, фирменный стиль, дизайн этикетки и коробки

    Здравствуйте. Нужен логотип, фирменный стиль (мини версия), шаблон для постов в Instagram и Facebook, дизайн этикетки и дизайн коробки. Продукт: биологически активная добавка, в жидком виде, премиум сегмент.  Похожий продукт: https://images.kz.prom.st/63377949_w640_h640_rastsvetaj-kontsentrat-molodosti.jpg Напишите, пожалуйста, стоимость по каждому пункту.  Пример дизайна ...

    Дизайн этикетки
    Фирменный стиль41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сервис автопостинга для Telegram

    Сервис автопостинга для Telegram  Необходимо создать веб сервис для публикации постов в Telegram, ключевой функцией которого является возможность добавлять комментарии к своим публикациям. Пример поста с комментариями (от схожего сервиса): https://comments.bot/thread/B1nPoIHQE  Проект состоит из 4 основных частей:  – Сайт, ...

    REST
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить мобильную версию лендинга

    Есть 2 лендинга: оригинал - новостройки-петербург.рф и копия - polandhouse.co. Лендинг polandhouse.co был скопирован с новостройки-петербург.рф. На сайте новостройки-петербург.рф, мобильная версия сайта отображается корректно, на сайте polandhouse.co мобильная версия сайта не подгружается, отображается десктоп версия. Прикрепляю скриншоты, где видна эта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Прием заявок на сайте

    Здравствуйте. Есть сайт - [url=https://xn----btbbgiashj1albasjibgtiy.xn--p1ai/]https://новостройки-петербург.рф/[/url] Нужно скачать его, почистить от кодов веб трекинга. Главное - нужно настроить пересылку заявок с форм на электронную почту.  На хостинг устанавливать не нужно, отправите мне архив с сайтом.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Telegram бот для комментариев

    [b]Необходимо создать бота который добавляет функционалкомментирования для Telegram каналов. [/b] Черезличный кабинет на веб сайте (через телеграм api) админ канала может опубликовать сообщение на своём канале, к нему прикреплена кнопка. Кнопка ведет на html страницу. Пользовательнажимает на кнопку, переходит на ...

    HTMLТелеграм ботGoogle Ads
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Настроить мобильную версию лендинга
Четкое задание и моментальная оплата. Рекомендую заказчика.
Все отлично, рекомендую
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javacode
Максим 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
$10
10 баллов
5 лет назад
Прием заявок на сайте
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
все сделано качественно и в срок, рекомендую!
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