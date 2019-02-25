Логотип, фирменный стиль, дизайн этикетки и коробки

Фирменный стильЗакрыт41 заявка397 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

﻿Здравствуйте. Нужен логотип, фирменный стиль (мини версия), шаблон для постов в Instagram и Facebook, дизайн этикетки и дизайн коробки.

Продукт: биологически активная добавка, в жидком виде, премиум сегмент. 

Похожий продукт: https://images.kz.prom.st/63377949_w640_h640_rastsvetaj-kontsentrat-molodosti.jpg

Напишите, пожалуйста, стоимость по каждому пункту. 

Пример дизайна в стиле которого необходимо сделать проект: https://www.behance.net/gallery/52335011/Cokoa-Your-Dose-of-Serotonin

Этикетка: http://static1.squarespace.com/static/599209dce58c62c003b53377/5a2acbd59140b7f296046986/5a2acc62ec212d660ed9b851/1527270887653/

Жду ваши предложения. 

5 лет назад
gold-marketing
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад