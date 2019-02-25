Разработка презентации и заглушки на сайт (учитывать это при дизайне)

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Разработать презентацию и заглушки на сайт по ТЗ.  Формат: А4, 4 стр, книжечка. Полноцвет. Задача: разработка презентации для заведений. Рабочий инструмент менеджеров по продаже.  ТЗ по запросу вишлю исполнителю. Просьба писать конкретные сроки и бюджетЗаглушка на сайтеЗадача: заглушка на сайте с минимальной информацией о проекте. Для потенциальных пользователей мобильного приложения и партнеров.

5 лет назад
Andreysh2506
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад