Создание | Верстка | Внесение правок | Оптимизация скорости | Настройка CMS | Решение проблем с хостнгом & доменом
Знания, умения, навыки по созданию и верстке сайтов:
- HTML5, CSS3, jQuery, PHP + SQL
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera
41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Bootstrap 3
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling
- Написание простого читабельного кода
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Адаптация / внедрение плагинов
- Использование спрайтов
- Использование библиотек (jQuery, MarkedJS, CamanJS и другие)
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)
- Реализация Pixel Perfect
- Корректировка внешнего вида сайта (Front-end)
- Корректировка сайта на CMS WordPress, Joomla, MODx, Tilda
- Исправление ошибок адаптивности на всех устройства
- Исправление ошибок кода по стандарту W3C
- Диагностика сайта на наличие ошибок
- Диагностика хостинга на наличие ошибок
- И многое, многое другое...
- Предоставление подробного документа о скорости загрузки сайта по сервисам: Google Page Speed Insight, Pingdom Tool
- Оптимизация файла .htaccess
- Оптимизация кэширования сайта
- Оптимизация запросов со стороны сайта
- Оптимизация запросов со стороны хостинга
- Оптимизация кода (HTML, CSS, JavaScript)
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