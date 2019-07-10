Создание | Верстка | Внесение правок | Оптимизация скорости | Настройка CMS | Решение проблем с хостнгом & доменом

Знания, умения, навыки по созданию и верстке сайтов:

HTML5, CSS3, jQuery, PHP + SQL

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)

Блочная фиксированная / резиновая верстка

Адаптивная верстка

Responsive

Bootstrap 3

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling

Написание простого читабельного кода

Аккуратный, логичный, продуманный код

Соблюдение стандартов W3C

Адаптация / внедрение плагинов

Использование спрайтов

Использование библиотек (jQuery, MarkedJS, CamanJS и другие)

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)

Реализация Pixel Perfect

Навыки по внесению любых правок на сайты:

Корректировка внешнего вида сайта (Front-end)

Корректировка сайта на CMS WordPress, Joomla, MODx, Tilda

Исправление ошибок адаптивности на всех устройства

Исправление ошибок кода по стандарту W3C

Диагностика сайта на наличие ошибок

Диагностика хостинга на наличие ошибок

И многое, многое другое...

Навыки по оптимизации скорости загрузки сайта:

Предоставление подробного документа о скорости загрузки сайта по сервисам: Google Page Speed Insight, Pingdom Tool

Оптимизация файла .htaccess

Оптимизация кэширования сайта

Оптимизация запросов со стороны сайта

Оптимизация запросов со стороны хостинга

Оптимизация кода (HTML, CSS, JavaScript)

Часть моих работ я выкладываю у себя на сайте:

http://xetc.ru/index.php?id=portfolio