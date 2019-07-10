gromero

Сергей gromero

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание | Верстка | Внесение правок | Оптимизация скорости | Настройка CMS | Решение проблем с хостнгом & доменом

Знания, умения, навыки по созданию и верстке сайтов:

  • HTML5, CSS3, jQuery, PHP + SQL
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera

    41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Bootstrap 3
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling
  • Написание простого читабельного кода
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Адаптация / внедрение плагинов
  • Использование спрайтов
  • Использование библиотек (jQuery, MarkedJS, CamanJS и другие)
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)
  • Реализация Pixel Perfect

Навыки по внесению любых правок на сайты:

  • Корректировка внешнего вида сайта (Front-end)
  • Корректировка сайта на CMS WordPress, Joomla, MODx, Tilda
  • Исправление ошибок адаптивности на всех устройства
  • Исправление ошибок кода по стандарту W3C
  • Диагностика сайта на наличие ошибок
  • Диагностика хостинга на наличие ошибок
  • И многое, многое другое...
Навыки по оптимизации скорости загрузки сайта:

  • Предоставление подробного документа о скорости загрузки сайта по сервисам: Google Page Speed Insight, Pingdom Tool
  • Оптимизация файла .htaccess
  • Оптимизация кэширования сайта
  • Оптимизация запросов со стороны сайта
  • Оптимизация запросов со стороны хостинга
  • Оптимизация кода (HTML, CSS, JavaScript)
Часть моих работ я выкладываю у себя на сайте:

http://xetc.ru/index.php?id=portfolio