janik_tarverdyan

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа
Свободное владение JavaScript;jQuery;
Понимание принципов построения BackEnd и работы серверных технологий (Node.js, PHP, );
Владение инструментами контроля версий (Git, GitHub)
Работа с базами данных и знание языков запросов (SQL, MySql)
В основном BackEnd разработка.
Разработка проектов с нуля. Доработка существующих проектов, тех.поддержка сайтов.Разработка бизнес-логики и back-end системы для поддержки продукта. Оптимизация и расширение функционала имеющегося кода, а также оптимизация клиентского портала (JS, CSS). Совершенствование билд-процесса статических ресурсов на веб- и мобильных версиях приложений.
Очень хорошо владею։
Linux (Advanced) more than 8 years
Bash (Advanced) more than 6 years
Python (Advanced) more than 5 years
Flask (Advanced) more than 2 years
Djnago (Advanced) more than 4 years
PHP (Good) less than 4 years
WordPress Plugin/Theme (Good) less than 1 years
Symfony2 (Good) less than 2 years
Yii2 (Good) less than 2 years
Laravel (Average) less than 2 years
Zend (Average) less than 2 years
MySQL (Advanced) more than 3 years
JavaScript (Average) less than 1 years
NodeJS (Average) less than 1 years
HTML5/CSS3 (Average) less than 1 years
OS Linux (Advanced)
Bash Generation Confluence Language, NixStatsAgent
Editor Vim (Advanced)
Git (Advanced)