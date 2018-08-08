janik_tarverdyan

Джаник Тарвердян janik_tarverdyan

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web Developer

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа

Свободное владение JavaScript;jQuery;

Понимание принципов построения BackEnd и работы серверных технологий (Node.js, PHP, );

Владение инструментами контроля версий (Git, GitHub)

Работа с базами данных и знание языков запросов (SQL, MySql)

В основном BackEnd разработка. 

Разработка проектов  с нуля. Доработка существующих проектов, тех.поддержка сайтов.Разработка бизнес-логики и back-end системы для поддержки продукта. Оптимизация и расширение функционала имеющегося кода, а также оптимизация клиентского портала (JS, CSS). Совершенствование билд-процесса статических ресурсов на веб- и мобильных версиях приложений.

Очень хорошо владею։

Linux  (Advanced) more than 8 years

Bash  (Advanced) more than 6 years

Python  (Advanced) more than 5 years

Flask  (Advanced) more than 2 years

Djnago  (Advanced) more than 4 years

PHP  (Good) less than 4 years

WordPress Plugin/Theme  (Good) less than 1 years

Symfony2  (Good) less than 2 years

Yii2  (Good) less than 2 years

Laravel  (Average) less than 2 years

Zend  (Average) less than 2 years

MySQL  (Advanced) more than 3 years

JavaScript  (Average) less than 1 years

NodeJS  (Average) less than 1 years

HTML5/CSS3  (Average) less than 1 years

OS Linux  (Advanced)

Bash Generation Confluence Language, NixStatsAgent

Editor Vim  (Advanced)

Git  (Advanced)