Мы - небольшой IT-стартап. В рамках нашего проекта мы создаем литературную социальную сеть (блог-платформу), в которой авторы наиболее интересного и качественного контента будут получать наибольшее влияние. Для реализации этого проекта нам в команду нужен разработчик-фрилансер для ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Проект заключается в разработке литературного сайта. По своим функциям сайт аналогичен таким порталам как [url=http://stihi.ru]stihi.ru[/url], [url=https://www.chitalnya.ru/]chitalnya.ru[/url] или [url=http://lit-studio.ru/]lit-studio.ru[/url] и представляет собой простую социальную сеть для авторов поэтических произведений. Пользователи сайта могут публиковать на нем свои литературные произведения, комментировать и обсуждать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн для литературного сайта. Сайт представляет собой блог-платформу и дает возможность пользователям (авторам) публиковать свои литературные (в первую очередь поэтические) произведения. Кроме того, на сайте пользователи могут оставлять комментарии и обсуждать свои и чужие ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать программу меню для обучающего видео-курса. Дизайн курса уже нарисован. Нужно только написать программу. Курс состоит из следующих частей: 1. Основной курс (27 уроков) 2. Бонус 1 (14 уроков) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать скрипт-плагин к firefox, который для определенных ссылок на текущей странице показывает пользователю дополнительную информацию. Сама дополнительная информация запрашивается с нашего сервера. Скрипт должен быть написан на javascript так, чтобы его можно было использовать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад