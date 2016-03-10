Разработка сайтов с использованием CMS 1C-БИТРИКС

Долгое время занимаюсь разработкой сайтов и интернет-магазинов.

Основные технологии для разработки: PHP, Mysql, Jquery, HTML5, AJAX, XML, SEO.

Все работы выполняем только в соответствие с предоставленным ТЗ и по официальному договору.

В наличии много готовых решений, которые Вас заинтересуют.

Также выполняем комплекс работ для PrestaShop, Joomla, Opencart, WordPress и Битрикс.

Готов предложить что-нибудь интересное для Вашего сайта.

Все мои доработки повышают посещаемость, интерес к покупкам и прибыль в интернет-магазинах.

Всем у кого есть реализованные проекты на 1C-Битрикс или других CMS, предлагаю ежемесячную техническую поддержку.

Являюсь сертифицированным специалистом и партнером 1С-Битрикс.

В техническую поддержку входят:

1. Консультирование по работе с CMS (система управления сайтом);Резервное копирование сайта (Backup);

2. Восстановление сайта в случае системных сбоев, а так же взлома сайта хакерскими атаками;

3. Создание новых страниц(разделов) и изменение старых;

4. Корректировка вёрстки сайта;

5. Корректировка дизайна сайта;

6. Установка новых модулей;

7. Доработки;

Предлагаю рассмотреть 3 тарифных плана.

600грн( 1700руб. ) - Время 3 часа/месяц.

1000грн. ( 2800руб. ) - Время 6 часа/месяц.

1800 грн.( 5100руб. ) - Время 10 часов/месяц.

Изменения, отнимающие, более указанного времени в тарифе, оплачиваются отдельно.

Цена устанавливается после изучения задачи. Время реакции на запрос до 2ч.

САЙТ: http://lgmwebstudio.com.ua/

EMAIL: [email protected]

SKYPE: lgmstudiosoftware

Телефон

(099) 362-25-14

(063) 439-75-86