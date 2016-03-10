Долгое время занимаюсь разработкой сайтов и интернет-магазинов.
Основные технологии для разработки: PHP, Mysql, Jquery, HTML5, AJAX, XML, SEO.
Все работы выполняем только в соответствие с предоставленным ТЗ и по официальному договору.
В наличии много готовых решений, которые Вас заинтересуют.
Также выполняем комплекс работ для PrestaShop, Joomla, Opencart, WordPress и Битрикс.
Готов предложить что-нибудь интересное для Вашего сайта.
Все мои доработки повышают посещаемость, интерес к покупкам и прибыль в интернет-магазинах.
Всем у кого есть реализованные проекты на 1C-Битрикс или других CMS, предлагаю ежемесячную техническую поддержку.
Являюсь сертифицированным специалистом и партнером 1С-Битрикс.
В техническую поддержку входят:
1. Консультирование по работе с CMS (система управления сайтом);Резервное копирование сайта (Backup);
2. Восстановление сайта в случае системных сбоев, а так же взлома сайта хакерскими атаками;
3. Создание новых страниц(разделов) и изменение старых;
4. Корректировка вёрстки сайта;
5. Корректировка дизайна сайта;
6. Установка новых модулей;
7. Доработки;
Предлагаю рассмотреть 3 тарифных плана.
600грн( 1700руб. ) - Время 3 часа/месяц.
1000грн. ( 2800руб. ) - Время 6 часа/месяц.
1800 грн.( 5100руб. ) - Время 10 часов/месяц.
Изменения, отнимающие, более указанного времени в тарифе, оплачиваются отдельно.
Цена устанавливается после изучения задачи. Время реакции на запрос до 2ч.
САЙТ: http://lgmwebstudio.com.ua/
EMAIL: [email protected]
SKYPE: lgmstudiosoftware
Телефон
(099) 362-25-14
(063) 439-75-86
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