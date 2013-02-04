monsterwm

Валерий monsterwm

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Синхронизация курса bitcoin с биржей

    Необходимо сделать синхронизацию курса биткоин monsterwm.com с курсом mtgox.com. Необходимо брать курс на mtgox.com (API есть) умножать на курс доллара по цб и добавлять или отнимать % сервиса зависимости от направления обмена. Т.е. курс bitcoin ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка партнерской программы

    Необходимо написать партнерскую программу для monsterwm.com. На сайте уже есть партнерская программа, но она не работает для ввода и вывода. Нужно дописать или написать все заново и для обмена,ввод и вывода. Партнерская программа по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Партнерская программа для сайта

    Для сайта monsterwm.com нужно написать партнерскую программу. Есть партнерка, но она работает только на обмен. Либо ее же доделать на ввод и вывод или сделать новую. Подробности при личной беседе.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется переводчик с Английского

    Для информационного сайта требуется переводчик статей на английском языке на русский язык. Тематика: новости валюты bitcoin. Пример текстов bitcoin bitcoinmagazine.com. Почти каждый день новая статья. Работаем через мегаплан. Оплата по факту выполненной работы. ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Виджет для wordpress

    Нужно написать виджет для wordpress который будет выводить курс биткоина в реальном времени с mtgox.com и btc-e.com. Более подробно в личной беседе. Также виджет который показывает график курса bitcoin/usd и bitcoin/рубли. Все в реальном ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер 468х60 и 728х90

    Сайт обменник электронной валюты. Сделать интересный и обращающий на себя внимание баннер. формат gif

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание кода по тз

    Прикладываю тз. Очень простое задание. Дизайн нужен минимальный. Т.е. Можно полное его отсутствие. В дальнейшем будет натянут дизайн нормальный.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать выгрузку xml

    Сделать выгрузку курсов в формате xml. monsterwm.com В движке предусмотрено только выгрузка курсов при обмене. А нужно еще чтобы и при вводе и выводе.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Баннер 468х60 и 728х90
Рекомендую! Отличный заказчик!
Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Кроссбраузерная верстка дизайна
Отличный заказчик! Согласился с нашими замечаниями. Оплата поступила сразу после показа верстки.
Все сделали качественно и в срок!! Рекомендую
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Установка ioncube на сервер
Linux
Толковый, приятный в общении заказчик.
Сделал все отлично и быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
$70
10 баллов
12 лет назад
Виджет для wordpress
WordPress
Валерий хороший заказчик. Описал задачу, сделал предоплату. В общем все прошло отлично, обращайтесь еще.
Все отлично. Исполнено в срок! Желаю удачи!
Ответный отзыв
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
онлайн
$200
10 баллов
12 лет назад
Сделать выгрузку xml
Хороший заказчик, быстро нашли общее понимание сути проекта, и соответственно он был быстро реализован за что спасибо данному замечательному человеку ! Оплату получил оперативно и даже чуть больше чем изначально договорились. Рекомендую однозначно !
Очень понравилось сотрудничество с Андреем. Быстро, Качественно без лишних вопросов.
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