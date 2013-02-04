Необходимо написать скрипт который будет проверять данные по интерфейсу Х19 webmoney. Проверка совпадения фамилии и имени в wmid webmoney. Более подробное тз при личной беседе.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Вот пример сайта http://exchange.best-curs.info/ на аналогичный надо установить сверстанный дизайн. Желательно иметь опыт работы с wordpress. И иметь примеры работ.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сверстать дизайн. Под все популярные браузеры, смартфоны (просто уменьшенный вариант) и планшеты.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
собственно сабж. ничего сверхественного. простой сервер без нюансов System Linux foo.changeme.com 2.6.32–5-amd64 #1 SMP Sun Sep 23 10:07:46 UTC 2012 x86_64 Нужно просто установить модуль ioncube. есть доступ ssh.Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доработки по сайту, шаблоне. monsterwm.com skype: monster WM. Скидочная программа, партнерская программа, настройка резервов валют. Система управления CMS vicms. skype: monster WMs [email protected] skype: monster WM [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать синхронизацию курса биткоин monsterwm.com с курсом mtgox.com. Необходимо брать курс на mtgox.com (API есть) умножать на курс доллара по цб и добавлять или отнимать % сервиса зависимости от направления обмена. Т.е. курс bitcoin ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать партнерскую программу для monsterwm.com. На сайте уже есть партнерская программа, но она не работает для ввода и вывода. Нужно дописать или написать все заново и для обмена,ввод и вывода. Партнерская программа по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать скрипт который будет считать сумму обменов пользователя и зачислять балы. В зависимости от баллов будет представляться скидка на курс обмена. Сайт monsterwm.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для сайта monsterwm.com нужно написать партнерскую программу. Есть партнерка, но она работает только на обмен. Либо ее же доделать на ввод и вывод или сделать новую. Подробности при личной беседе.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Для информационного сайта требуется переводчик статей на английском языке на русский язык. Тематика: новости валюты bitcoin. Пример текстов bitcoin bitcoinmagazine.com. Почти каждый день новая статья. Работаем через мегаплан. Оплата по факту выполненной работы. ...Переводы20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать виджет для wordpress который будет выводить курс биткоина в реальном времени с mtgox.com и btc-e.com. Более подробно в личной беседе. Также виджет который показывает график курса bitcoin/usd и bitcoin/рубли. Все в реальном ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать интересную и качественную статью об нашем обменном пункте monsterwm.com. Статья должна содержать обзор всех преимуществ и услуг.Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт обменник электронной валюты. Сделать интересный и обращающий на себя внимание баннер. формат gifБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Прикладываю тз. Очень простое задание. Дизайн нужен минимальный. Т.е. Можно полное его отсутствие. В дальнейшем будет натянут дизайн нормальный.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сделать выгрузку курсов в формате xml. monsterwm.com В движке предусмотрено только выгрузка курсов при обмене. А нужно еще чтобы и при вводе и выводе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется дизайн в формате psd. И есть движок от awebcom.com. Шаблонизатор smarty. Нужно натянуть движок. Пишите сроки и цену.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад