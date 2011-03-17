Добрый день. Требуется создать шаблон для Drupal7. Сайт, который нравится http://agatrt.ru/. Особое внимание требуется уделить прокручивающемуся меню. Этот элемент обязателен, реализация на javascript(flash не предлагать). Просьба оценить по времени и стоимости.