newhost

Павел newhost

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Долгосрочный проект: разработка и ведение сайта

    Требуется провести оценка юзабилити макета сайта (макет приложен),а так же конверсии сайта ($/посетитель). Приложен макет для оценки сайта и примеры сайтов на основе которых был создан макет. http://www.im-logistics.ru/ http://www.spsr.ru/ По результатам ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Долгосрочный проект: Django + дизайн

    $1000

    Ищем человека/команду на долгосрочное удаленное сотрудничество. Необходимо создать сайт под ключ с использованием Python фреймворка Django + Дизайн. Пример http://www.delpress.ru/catalog/profession/1.html Некий каталог с корзиной заказа. ...

    DjangoHTMLPython
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать шаблон Drupal7 под ключ

    Добрый день. Требуется создать шаблон для Drupal7. Сайт, который нравится http://agatrt.ru/. Особое внимание требуется уделить прокручивающемуся меню. Этот элемент обязателен, реализация на javascript(flash не предлагать). Просьба оценить по времени и стоимости.

    JavaScript
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайтинг (рерайтинг) сайта

    Существует сайт с услугами www.dm-project.ru. Делаем новый сайт, на котором будут представлены часть услуг со старого сайта. От вас требуется провести копирайтинг материалов по готовым ключевикам со старого сайта, на новый. -Предложите ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO продвижение сайтов компании

    Нашей компании требуется человек, для продвижения нескольких сайтов, по ключевым запросам в Yandex Сайтов: 9; Цель: войти по определенным ключевым фразам в 10ку Yandex. Техническое задание с ключевыми запросами в прикрепленном файле. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад