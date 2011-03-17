Нужно сделать редизайн сайта www.dm-project.ru Сделать его легче, понятнее, светлее
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется провести оценка юзабилити макета сайта (макет приложен),а так же конверсии сайта ($/посетитель). Приложен макет для оценки сайта и примеры сайтов на основе которых был создан макет. http://www.im-logistics.ru/ http://www.spsr.ru/ По результатам ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать сайт компании на системе Drupal 7 ТЗ приложено, необходимо оценить по деньгам и срокам. Ждем предложений! Планируется долгосрочное сотрудничество.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищем человека/команду на долгосрочное удаленное сотрудничество. Необходимо создать сайт под ключ с использованием Python фреймворка Django + Дизайн. Пример http://www.delpress.ru/catalog/profession/1.html Некий каталог с корзиной заказа. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется создать шаблон для Drupal7. Сайт, который нравится http://agatrt.ru/. Особое внимание требуется уделить прокручивающемуся меню. Этот элемент обязателен, реализация на javascript(flash не предлагать). Просьба оценить по времени и стоимости.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Существует сайт с услугами www.dm-project.ru. Делаем новый сайт, на котором будут представлены часть услуг со старого сайта. От вас требуется провести копирайтинг материалов по готовым ключевикам со старого сайта, на новый. -Предложите ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нашей компании требуется человек, для продвижения нескольких сайтов, по ключевым запросам в Yandex Сайтов: 9; Цель: войти по определенным ключевым фразам в 10ку Yandex. Техническое задание с ключевыми запросами в прикрепленном файле. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад